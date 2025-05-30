في مكة.. أكثر من 16 ألف زائر من الفئات كافة لفعالية "رمضان وخفايا القمر"

تحتوي على إسهامات العصر الذهبي للحضارة الإسلامية وتجارب ابن الهيثم

تجاوز عدد الزوار لفعالية "رمضان وخفايا القمر.. رحلة من الظلام إلى النور مع الحسن بن الهيثم" منذ انطلاقها في الثالث عشر من الشهر الفضيل أكثر من 16 ألف زائر من الفئات العمرية كافة ما بين نساء ورجال وأطفال، التي تنظمها أمانة العاصمة المقدسة.

وتهدف الفعالية إلى التفكر في أسرار القمر والكون الرحيب، وإبراز بعض إسهامات العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في تطور العلوم، وعلى رأسها إسهامات عالم البصريات الحسن بن الهيثم الذي يعتبر رائدًا من رواد التفكير العلمي، وذا باع في علم البصريات والضوء والرؤية، وذلك بأسلوب تفاعلي ممتع، يناسب كل الأعمار.

وتحتوي الفعالية على العديد من الأنشطة التفاعلية الشائقة التي تعرض تجارب ابن الهيثم في علم البصريات والضوء، وبعضًا من الألغاز المتعلقة بالقمر التي شغلت العلماء منذ قرون، بما في ذلك عروض حية، وأفلام قصيرة، وألعاب، ومعروضات تفاعلية، وورش عمل، من شأنها تعريف الزائرين بأعماله، وتجسيدها على أرض الواقع، وربط منهجية ابن الهيثم العلمية بإيجاد حلول للتحديات المعاصرة.

كما تتضمن الأنشطة ألعابًا تفاعلية، تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، وأنواعًا مختلفة من التحديات المناسبة لمختلف الفئات العمرية، بدءًا من سن السادسة.

وتعرض الفعالية المعلومات كافة باللغتين العربية والإنجليزية. وسيتم استقبال الزوار حتى يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، من الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى الثانية صباحًا، بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.