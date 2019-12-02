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وكيل عسير يشهد غدًا تكريم 506 متفوقين بتعليم المنطقة

يشهد وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن لبدة، احتفال الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، صباح غد الثلاثاء، لتكريم 506 طلاب من أوائل الطلاب المتفوقين دراسيًا، بمختلف المراحل للعام الدراسي 1439/1440، على مسرح الإدارة.

يأتي ذلك، برعاية أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وقال المدير العام للتعليم، سعد الجوني، إن التكريم يهدف إلى الإشادة بالمتفوقين ودعمهم، وتقدير جهودهم وجهود مدارسهم وأولياء أمورهم، وبث روح التنافس الشريف في المجتمع التعليمي، لافتًا إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد أعدت دليلاً للمحتفى بهم، فضلاً عن تنظيم مسيرة لهم وأوبريت وطني.

وكيل إمارة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وكيل عسير يشهد غدًا تكريم 506 متفوقين بتعليم المنطقة
سبق

يشهد وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن لبدة، احتفال الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، صباح غد الثلاثاء، لتكريم 506 طلاب من أوائل الطلاب المتفوقين دراسيًا، بمختلف المراحل للعام الدراسي 1439/1440، على مسرح الإدارة.

يأتي ذلك، برعاية أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وقال المدير العام للتعليم، سعد الجوني، إن التكريم يهدف إلى الإشادة بالمتفوقين ودعمهم، وتقدير جهودهم وجهود مدارسهم وأولياء أمورهم، وبث روح التنافس الشريف في المجتمع التعليمي، لافتًا إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد أعدت دليلاً للمحتفى بهم، فضلاً عن تنظيم مسيرة لهم وأوبريت وطني.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
05:10 PM

وكيل عسير يشهد غدًا تكريم 506 متفوقين بتعليم المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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يشهد وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن لبدة، احتفال الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، صباح غد الثلاثاء، لتكريم 506 طلاب من أوائل الطلاب المتفوقين دراسيًا، بمختلف المراحل للعام الدراسي 1439/1440، على مسرح الإدارة.

يأتي ذلك، برعاية أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وقال المدير العام للتعليم، سعد الجوني، إن التكريم يهدف إلى الإشادة بالمتفوقين ودعمهم، وتقدير جهودهم وجهود مدارسهم وأولياء أمورهم، وبث روح التنافس الشريف في المجتمع التعليمي، لافتًا إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد أعدت دليلاً للمحتفى بهم، فضلاً عن تنظيم مسيرة لهم وأوبريت وطني.

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