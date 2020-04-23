الجزائر .. استقرار في عدد الوفيات والإصابات وارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا

ارتفاع الإصابات بالفيروس في باكستان إلى 10880 حالة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر، اليوم، جمال فورار؛ عن ارتفاع عدد حالات شفاء المصابين بفيروس كورونا، رغم تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 3007 حالات.

وأكد فورار في المؤتمر الصحفي اليومي، استقرارًا في معدل الإصابات والوفيات، معلنًا عن تسجيل 5 وفيات جديدة، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 407 وفيات.

وأشار المتحدث إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ 151 حالة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1355 حالة.

فيما ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان، إلى 10880 حالة، توفيت منها 228 حالة، وتماثلت للشفاء 2337 حالة، ولا تزال 8246 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن من إجمالي الحالات في باكستان توجد 4590 حالة في إقليم البنجاب، و3671 حالة في إقليم السند، و1453 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و607 حالات في إقليم بلوشستان.

كما توجد 290 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و55 حالة في إقليم كشمير الحرة، و214 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

من جهة أخرى أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن مخاوفه من إمكانية تفاقم أزمة فيروس كورونا في باكستان، في منتصف شهر مايو المقبل؛ نظرًا لاستمرار عدد الإصابات.

وحثّ الشعب الباكستاني على ضرورة الالتزام بقوة بإجراءات الوقاية من التعرض لفيروس كورونا، والتزام المنازل للحد من انتشار هذا الفيروس.