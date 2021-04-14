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شاهد.. "سناب الداخلية" يبثُّ مقاطع لتطبيق قرار المنع وضَبْط المخالفين

وثَّق تحرير مخالفة لشخص ضُبط خارج أوقات المنع بدون تصريح تنقُّل

بثَّ سناب وزارة الداخلية اليوم الاثنين مشاهد لتطبيق قرار المنع من داخل الأحياء السكنية، التي أظهرت قيام دوريات الأمن بتمشيط الأحياء، ورصد المركبات المتحركة واستيقافها.

وفي التفاصيل، وثَّق السناب تحرير مخالفة لأحد المخالفين الذي تم ضبطه وهو خارج أوقات المنع، وبدون تصريح تنقُّل، وأكد له رجل الأمن أنه تم تحرير مخالفة منع تجوُّل في أوقات المنع.

وزارة الداخلية منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "سناب الداخلية" يبثُّ مقاطع لتطبيق قرار المنع وضَبْط المخالفين
سبق

بثَّ سناب وزارة الداخلية اليوم الاثنين مشاهد لتطبيق قرار المنع من داخل الأحياء السكنية، التي أظهرت قيام دوريات الأمن بتمشيط الأحياء، ورصد المركبات المتحركة واستيقافها.

وفي التفاصيل، وثَّق السناب تحرير مخالفة لأحد المخالفين الذي تم ضبطه وهو خارج أوقات المنع، وبدون تصريح تنقُّل، وأكد له رجل الأمن أنه تم تحرير مخالفة منع تجوُّل في أوقات المنع.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:00 PM

شاهد.. "سناب الداخلية" يبثُّ مقاطع لتطبيق قرار المنع وضَبْط المخالفين

وثَّق تحرير مخالفة لشخص ضُبط خارج أوقات المنع بدون تصريح تنقُّل

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
11,752

بثَّ سناب وزارة الداخلية اليوم الاثنين مشاهد لتطبيق قرار المنع من داخل الأحياء السكنية، التي أظهرت قيام دوريات الأمن بتمشيط الأحياء، ورصد المركبات المتحركة واستيقافها.

وفي التفاصيل، وثَّق السناب تحرير مخالفة لأحد المخالفين الذي تم ضبطه وهو خارج أوقات المنع، وبدون تصريح تنقُّل، وأكد له رجل الأمن أنه تم تحرير مخالفة منع تجوُّل في أوقات المنع.

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