البطالة تعصف بأنقرة.. 4.2 ملايين عاطل عن العمل في تركيا

في وقت تسجل فيها البلاد ارتفاعاً حاداً في عدد المصابين بكورونا

سجلت تركيا 4.22 مليون فرد عاطل عن العمل حتى نهاية فبراير الماضي، قبل شهر واحد من أزمة أطاحت بمئات آلاف الوظائف في المحلية، بفعل تفشي فيروس كورونا، في وقت تسجل فيها البلاد ارتفاعا حادا في عدد المصابين بالفيروس.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان صادر، الاثنين، إن نسبة البطالة في السوق التركي بلغت حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 13.6%، في حين بلغت نسبة البطالة غير الزراعية 15.4%.

وذكرت الهيئة في البيان، أن عدد العاملين انخفض بواقع 602 ألف إلى 26.75 مليون شخص حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019.

وفي حين انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 530 ألف شخص، فقد انخفض عدد العاملين في مجال البناء بمقدار 93 ألف شخص، وانخفض عدد العاملين في مجال الخدمات بمقدار 183 ألف شخص، بينما زادت الصناعة بمقدار 205 آلاف شخص.

وبحسب توزيع العمالة حسب القطاع، فإن 15.5% من العمالة في السوق التركي يعملون في الزراعة، بينما 20.9% يعملون في الصناعة، في حين يعمل 5.2% يعملون في البناء و58.3% يعملون في قطاع الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص في القوى العاملة (العاملون والعاطلون عن العمل)، بلغ 30 مليوناً و982 ألف شخص، بانخفاض مليون و102 ألف شخص في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ معدل العمالة غير المسجلة (غير المنظمة في دفاتر المؤسسات النقابية)، 20.2%، في حين بلغت نسبة الأشخاص الذين يعملون بدون ضمان اجتماعي فيما يتعلق بالوظيفة الرئيسة 30.0%.

كما بلغ معدل بطالة الشباب بين سن 15-24 سنة، ما نسبته 24.4%، بينما بلغ معدل تشغيل الشباب 29.5%.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة، ما دفع إلى غلق منشآت ومخارج أخرى.

وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركي، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات فوق 10% خلال أبريل الماضي، وللشهر السادس على التوالي.