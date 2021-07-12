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القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمل يقف في بلكونة الطابق الخامس بأحد المباني السكنية بالعاصمة المصرية القاهرة، وتداول العديد هذه الصورة معبّرين عن دهشتهم.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ العديد في التجهيز للأضاحي، فيقومون بشراء مختلف أنواع الماشية، من جاموس وبقر وعجول، ويجهزون مكانًا خاصًّا لها، سواء في المنزل أو خارجه، إلى صباح يوم العيد.

وتضيف الصحيفة لكن المختلف وما أثار انتباه الكثيرين، هو جمل قام شخص بحي البساتين بشرائه كأضحية العيد، وتجهيز شرفة المنزل لتكون مكانًا له.

وحسب الصحيفة، يقف الجمل في شرفة أحد المنازل، في مشهد غريب ومختلف للغاية، ربما للمرة الأولى التي تراه فيها أمام عينيك.. المشهد أثار انتباه الكثير من المارة.

وتنقل الصحيفة عن إبراهيم عبدالفتاح، أحد القاطنين في المنطقة المجاورة، أنه فوجئ بهذا الجمل أثناء مروره ذات مرة؛ فلم يخطر في رأسه سوى سؤال واحد فقط، وهو: "كيف صعد الجمل إلى بلكونة الطابق الخامس؟".

يحكي "عبدالفتاح" قائلًا: "لما رأيت الجمل فوجئت بالمشهد، ليس لأنه جمل؛ لكن لأنه طلع الدور الخامس أصلًا، وكان صوته عاليًا جدًّا ومزعجًا".

وقد انتشرت الصورة بشكل واسع، وأصبحت مادة للمزاح والسخرية؛ إذ علق أحد المتابعين قائلًا: "أكيد الجمل طلع بالونش"؛ بينما تساءل أحدهم: "يمكن في الأسانسير؟"، فرد عليه أحد المتابعين: "المبنى قديم وبلا أسانسير، وصعب يطلع الجمل صعب يطلع في أسانسير".

وأعجب أحد المتابعين بالصورة قائلًا: "الصورة مضحكة جدًّا فعلًا.. الناس تشتري جاموس وعجول، لكن نحن نختلف عن الآخرين"، وأضاف: "أكيد الجيران متضايقين من صوته طول الليل".

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القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟
سبق

انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمل يقف في بلكونة الطابق الخامس بأحد المباني السكنية بالعاصمة المصرية القاهرة، وتداول العديد هذه الصورة معبّرين عن دهشتهم.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ العديد في التجهيز للأضاحي، فيقومون بشراء مختلف أنواع الماشية، من جاموس وبقر وعجول، ويجهزون مكانًا خاصًّا لها، سواء في المنزل أو خارجه، إلى صباح يوم العيد.

وتضيف الصحيفة لكن المختلف وما أثار انتباه الكثيرين، هو جمل قام شخص بحي البساتين بشرائه كأضحية العيد، وتجهيز شرفة المنزل لتكون مكانًا له.

وحسب الصحيفة، يقف الجمل في شرفة أحد المنازل، في مشهد غريب ومختلف للغاية، ربما للمرة الأولى التي تراه فيها أمام عينيك.. المشهد أثار انتباه الكثير من المارة.

وتنقل الصحيفة عن إبراهيم عبدالفتاح، أحد القاطنين في المنطقة المجاورة، أنه فوجئ بهذا الجمل أثناء مروره ذات مرة؛ فلم يخطر في رأسه سوى سؤال واحد فقط، وهو: "كيف صعد الجمل إلى بلكونة الطابق الخامس؟".

يحكي "عبدالفتاح" قائلًا: "لما رأيت الجمل فوجئت بالمشهد، ليس لأنه جمل؛ لكن لأنه طلع الدور الخامس أصلًا، وكان صوته عاليًا جدًّا ومزعجًا".

وقد انتشرت الصورة بشكل واسع، وأصبحت مادة للمزاح والسخرية؛ إذ علق أحد المتابعين قائلًا: "أكيد الجمل طلع بالونش"؛ بينما تساءل أحدهم: "يمكن في الأسانسير؟"، فرد عليه أحد المتابعين: "المبنى قديم وبلا أسانسير، وصعب يطلع الجمل صعب يطلع في أسانسير".

وأعجب أحد المتابعين بالصورة قائلًا: "الصورة مضحكة جدًّا فعلًا.. الناس تشتري جاموس وعجول، لكن نحن نختلف عن الآخرين"، وأضاف: "أكيد الجيران متضايقين من صوته طول الليل".

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
12:30 PM

القاهرة.. لماذا أثارت هذه الصورة دهشة المصريين؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
23,574

انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمل يقف في بلكونة الطابق الخامس بأحد المباني السكنية بالعاصمة المصرية القاهرة، وتداول العديد هذه الصورة معبّرين عن دهشتهم.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ العديد في التجهيز للأضاحي، فيقومون بشراء مختلف أنواع الماشية، من جاموس وبقر وعجول، ويجهزون مكانًا خاصًّا لها، سواء في المنزل أو خارجه، إلى صباح يوم العيد.

وتضيف الصحيفة لكن المختلف وما أثار انتباه الكثيرين، هو جمل قام شخص بحي البساتين بشرائه كأضحية العيد، وتجهيز شرفة المنزل لتكون مكانًا له.

وحسب الصحيفة، يقف الجمل في شرفة أحد المنازل، في مشهد غريب ومختلف للغاية، ربما للمرة الأولى التي تراه فيها أمام عينيك.. المشهد أثار انتباه الكثير من المارة.

وتنقل الصحيفة عن إبراهيم عبدالفتاح، أحد القاطنين في المنطقة المجاورة، أنه فوجئ بهذا الجمل أثناء مروره ذات مرة؛ فلم يخطر في رأسه سوى سؤال واحد فقط، وهو: "كيف صعد الجمل إلى بلكونة الطابق الخامس؟".

يحكي "عبدالفتاح" قائلًا: "لما رأيت الجمل فوجئت بالمشهد، ليس لأنه جمل؛ لكن لأنه طلع الدور الخامس أصلًا، وكان صوته عاليًا جدًّا ومزعجًا".

وقد انتشرت الصورة بشكل واسع، وأصبحت مادة للمزاح والسخرية؛ إذ علق أحد المتابعين قائلًا: "أكيد الجمل طلع بالونش"؛ بينما تساءل أحدهم: "يمكن في الأسانسير؟"، فرد عليه أحد المتابعين: "المبنى قديم وبلا أسانسير، وصعب يطلع الجمل صعب يطلع في أسانسير".

وأعجب أحد المتابعين بالصورة قائلًا: "الصورة مضحكة جدًّا فعلًا.. الناس تشتري جاموس وعجول، لكن نحن نختلف عن الآخرين"، وأضاف: "أكيد الجيران متضايقين من صوته طول الليل".

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