"هيئة تطوير محمية الإمام تركي الملكية" تؤجل فعاليات موسم "شتاء درب زبيدة"

بسبب موجة البرد المتوقعة على منطقة الحدود الشمالية نهاية الأسبوع

‬أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن إلغاء فعاليات موسم "شتاء درب زبيدة" المقامة في قرية لينة، ليومي الجمعة والسبت المقبلين 28 و29 يناير الجاري؛ بسبب موجة البرد المتوقعة على منطقة الحدود الشمالية نهاية الأسبوع.

‏وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه "استمرارًا في مراعاة الظروف الجوية، وتحسبًا لانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية؛ تعلن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن إلغاء الفعاليات المصاحبة لمهرجان شتاء درب زبيدة ليومي الجمعة والسبت 28 و 29 يناير، وذلك بسبب موجة البرد المتوقعة على المنطقة".

‏ويجيء هذا الإلغاء للمرة الثانية على التوالي، حيث تم إلغاء فعاليات المهرجان يومي الجمعة والسبت الماضيين؛ نظرًا لموجة البرد التي شهدتها المنطقة.