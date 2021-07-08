النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

600 مقعد للنساء.. أكاديمية "آبل" الأولى شرق أوسطياً في الرياض "ثورة تقنية"

تطويع الفضاء الإلكتروني والتحول أحد أهداف السعودية الجديدة.. "مركز اقتصادي"

أثبتت شركة آبل بافتتاح أكاديميتها الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، تنافسية وجودة السوق السعودي وقوة كوادره وشغفه بالتقنية؛ فقد أحرزت السعودية في السنوات القليلة الماضية تقدماً في القطاع التقني بإطلاق التطبيقات والاستثمار بها أو حتى بتأسيس البنية التحتية الرقمية.

وقد كانت للسعودية الريادة على أكثر من صعيد، كان آخرها تحقيقها المستوى الأعلى في مؤشرات النضج التنظيمي الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث السعوديون بطبيعتهم ميّالون للتقنية وحققوا نجاحات كبيرة في المحافل الدولية، حتى إن شركة "آبل" نفسها كرّمت الباحثة فاطمة الحربي التي اكتشفت ثغرة في نظامها، وهذا ما يثبت مهارة السعوديات في التعامل مع الثورة الجديدة وقدرتهن المتقدمة؛ وذلك بعد التوسع في افتتاح وابتعاث الطالبات لدراسة علوم الحاسب الآلي، فحتى في تجربة الدراسة بعد توقف الدراسة الحضورية كان للسعودية نجاحاً آخراً.

وتطويع ثورة الفضاء الإلكتروني والتحوّل هو أحد أهداف "السعودية الجديدة"، ومن شأنه تحقيق الكثير من المكتسبات على مستوى مواجهة التحديات التي تطرأ خاصة وأن الحروب هذه الأيام ليست بالسلاح التقليدي؛ بل تأخذ أبعاداً آخرى وربما أخطر وكان للاتحاد السعودي للأمن السيبراني جهود في هذا الصدد.

وإطلاق الأكاديمية الأولى بالوطن العربي وإفريقيا سيرفع مستوى تمكين المرأة في المجالات التقنية بعد تخصيص الأكاديمية للنساء في مرحلتها الأولى والتي تستهدف 600 سيدة في مجال التقنية، وتسريع تحقيق الريادة والتفوق في القطاع الرقمي خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز رأس المال البشري وإيجاد فرص عمل؛ يضاف لهذه الثمار المتوقعة ستكون الرياض قريباً عاصمة لاقتصاديات التقنية لتحظى بثقة الشركات الرائدة في التكنولوجيا، ومركزاً اقتصادياً مهماً بعد تحسينها بيئة الاستثمار والتجارة.

أهداف الرؤية السعودية 2030 ليست تنمية رأس المال وجلب وتعظيم الاستثمارات الأجنبية؛ بل يتعدى لتطوير رأس المال البشري بالتأهيل والتدريب كذلك تسخير الحوسبة والرقمنة في عالم يتصارع حولها ويُروضها لصالح الحوكمة وتسيير الأعمال الحكومية وضبط المخرجات، وهذا ما نجحت فيه السعودية، ويكفي أنها استثمرت التطبيقات للحد من تفشي فيروس كورونا، واستطاعت توجيه العمل الخيري من الفوضى للتنظيم عبر نقرة زر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
600 مقعد للنساء.. أكاديمية "آبل" الأولى شرق أوسطياً في الرياض "ثورة تقنية"
سبق

أثبتت شركة آبل بافتتاح أكاديميتها الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، تنافسية وجودة السوق السعودي وقوة كوادره وشغفه بالتقنية؛ فقد أحرزت السعودية في السنوات القليلة الماضية تقدماً في القطاع التقني بإطلاق التطبيقات والاستثمار بها أو حتى بتأسيس البنية التحتية الرقمية.

وقد كانت للسعودية الريادة على أكثر من صعيد، كان آخرها تحقيقها المستوى الأعلى في مؤشرات النضج التنظيمي الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث السعوديون بطبيعتهم ميّالون للتقنية وحققوا نجاحات كبيرة في المحافل الدولية، حتى إن شركة "آبل" نفسها كرّمت الباحثة فاطمة الحربي التي اكتشفت ثغرة في نظامها، وهذا ما يثبت مهارة السعوديات في التعامل مع الثورة الجديدة وقدرتهن المتقدمة؛ وذلك بعد التوسع في افتتاح وابتعاث الطالبات لدراسة علوم الحاسب الآلي، فحتى في تجربة الدراسة بعد توقف الدراسة الحضورية كان للسعودية نجاحاً آخراً.

وتطويع ثورة الفضاء الإلكتروني والتحوّل هو أحد أهداف "السعودية الجديدة"، ومن شأنه تحقيق الكثير من المكتسبات على مستوى مواجهة التحديات التي تطرأ خاصة وأن الحروب هذه الأيام ليست بالسلاح التقليدي؛ بل تأخذ أبعاداً آخرى وربما أخطر وكان للاتحاد السعودي للأمن السيبراني جهود في هذا الصدد.

وإطلاق الأكاديمية الأولى بالوطن العربي وإفريقيا سيرفع مستوى تمكين المرأة في المجالات التقنية بعد تخصيص الأكاديمية للنساء في مرحلتها الأولى والتي تستهدف 600 سيدة في مجال التقنية، وتسريع تحقيق الريادة والتفوق في القطاع الرقمي خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز رأس المال البشري وإيجاد فرص عمل؛ يضاف لهذه الثمار المتوقعة ستكون الرياض قريباً عاصمة لاقتصاديات التقنية لتحظى بثقة الشركات الرائدة في التكنولوجيا، ومركزاً اقتصادياً مهماً بعد تحسينها بيئة الاستثمار والتجارة.

أهداف الرؤية السعودية 2030 ليست تنمية رأس المال وجلب وتعظيم الاستثمارات الأجنبية؛ بل يتعدى لتطوير رأس المال البشري بالتأهيل والتدريب كذلك تسخير الحوسبة والرقمنة في عالم يتصارع حولها ويُروضها لصالح الحوكمة وتسيير الأعمال الحكومية وضبط المخرجات، وهذا ما نجحت فيه السعودية، ويكفي أنها استثمرت التطبيقات للحد من تفشي فيروس كورونا، واستطاعت توجيه العمل الخيري من الفوضى للتنظيم عبر نقرة زر.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
10:52 AM

600 مقعد للنساء.. أكاديمية "آبل" الأولى شرق أوسطياً في الرياض "ثورة تقنية"

تطويع الفضاء الإلكتروني والتحول أحد أهداف السعودية الجديدة.. "مركز اقتصادي"

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
527

أثبتت شركة آبل بافتتاح أكاديميتها الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، تنافسية وجودة السوق السعودي وقوة كوادره وشغفه بالتقنية؛ فقد أحرزت السعودية في السنوات القليلة الماضية تقدماً في القطاع التقني بإطلاق التطبيقات والاستثمار بها أو حتى بتأسيس البنية التحتية الرقمية.

وقد كانت للسعودية الريادة على أكثر من صعيد، كان آخرها تحقيقها المستوى الأعلى في مؤشرات النضج التنظيمي الرقمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ حيث السعوديون بطبيعتهم ميّالون للتقنية وحققوا نجاحات كبيرة في المحافل الدولية، حتى إن شركة "آبل" نفسها كرّمت الباحثة فاطمة الحربي التي اكتشفت ثغرة في نظامها، وهذا ما يثبت مهارة السعوديات في التعامل مع الثورة الجديدة وقدرتهن المتقدمة؛ وذلك بعد التوسع في افتتاح وابتعاث الطالبات لدراسة علوم الحاسب الآلي، فحتى في تجربة الدراسة بعد توقف الدراسة الحضورية كان للسعودية نجاحاً آخراً.

وتطويع ثورة الفضاء الإلكتروني والتحوّل هو أحد أهداف "السعودية الجديدة"، ومن شأنه تحقيق الكثير من المكتسبات على مستوى مواجهة التحديات التي تطرأ خاصة وأن الحروب هذه الأيام ليست بالسلاح التقليدي؛ بل تأخذ أبعاداً آخرى وربما أخطر وكان للاتحاد السعودي للأمن السيبراني جهود في هذا الصدد.

وإطلاق الأكاديمية الأولى بالوطن العربي وإفريقيا سيرفع مستوى تمكين المرأة في المجالات التقنية بعد تخصيص الأكاديمية للنساء في مرحلتها الأولى والتي تستهدف 600 سيدة في مجال التقنية، وتسريع تحقيق الريادة والتفوق في القطاع الرقمي خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز رأس المال البشري وإيجاد فرص عمل؛ يضاف لهذه الثمار المتوقعة ستكون الرياض قريباً عاصمة لاقتصاديات التقنية لتحظى بثقة الشركات الرائدة في التكنولوجيا، ومركزاً اقتصادياً مهماً بعد تحسينها بيئة الاستثمار والتجارة.

أهداف الرؤية السعودية 2030 ليست تنمية رأس المال وجلب وتعظيم الاستثمارات الأجنبية؛ بل يتعدى لتطوير رأس المال البشري بالتأهيل والتدريب كذلك تسخير الحوسبة والرقمنة في عالم يتصارع حولها ويُروضها لصالح الحوكمة وتسيير الأعمال الحكومية وضبط المخرجات، وهذا ما نجحت فيه السعودية، ويكفي أنها استثمرت التطبيقات للحد من تفشي فيروس كورونا، واستطاعت توجيه العمل الخيري من الفوضى للتنظيم عبر نقرة زر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,625
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,355
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,716

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة