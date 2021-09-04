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الإمارات تدين محاولة "الحوثيين" استهداف السعودية بطائرات مفخخة

حثَّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا لوقف هذه الأعمال العدوانية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تدين محاولة "الحوثيين" استهداف السعودية بطائرات مفخخة
سبق

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:11 PM

الإمارات تدين محاولة "الحوثيين" استهداف السعودية بطائرات مفخخة

حثَّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا لوقف هذه الأعمال العدوانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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