نائب وزير الطاقة الروسي: "أوبك" ستتخذ "قراراً موحداً" بشأن اتفاق الإنتاج

قال: الوضع سيكون أكثر وضوحاً بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين؛ إن الدول المشاركة في اتفاق عالمي لتخفيضات إنتاج النفط ستتوصل إلى قرار موحد بشأن ما سوف يحدث بعد انتهاء الاتفاق الحالي في نهاية الشهر الجاري.

وتابع سوروكين؛ في مقابلة مع "رويترز"، أن التعاون بين أعضاء الاتفاق الحالي الذي يضم "أوبك" وعدداً من المنتجين المستقلين الكبار بقيادة روسيا، سيستمر في جميع الأحوال.

وذكر أن القرار بشان مستقبل الاتفاق سيُتخذ بناءً على ما إذا كانت سوق النفط العالمية متوازنة، وأضاف أن الوضع في سوق النفط العالمية سيكون أكثر وضوحاً بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا المقرر في نهاية يونيو.