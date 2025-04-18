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كورونا في جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 2783 و50 وفاة

تسجيل 22 إصابة جديدة.. إجراء 100827 تحليلًا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا، إلى 2783 بعد تسجيل 22 حالة إصابة جديدة.

وأوضح بيان لوزارة صحة جنوب أفريقيا، أن عدد الوفيات بهذا الفيروس بلغ 50 حالة، مشيرة إلى إجراء 100827 تحليلًا منذ ظهور الوباء في البلاد.

وسجّلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 2783 و50 وفاة
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا، إلى 2783 بعد تسجيل 22 حالة إصابة جديدة.

وأوضح بيان لوزارة صحة جنوب أفريقيا، أن عدد الوفيات بهذا الفيروس بلغ 50 حالة، مشيرة إلى إجراء 100827 تحليلًا منذ ظهور الوباء في البلاد.

وسجّلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:14 AM

كورونا في جنوب أفريقيا: ارتفاع عدد المصابين إلى 2783 و50 وفاة

تسجيل 22 إصابة جديدة.. إجراء 100827 تحليلًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا، إلى 2783 بعد تسجيل 22 حالة إصابة جديدة.

وأوضح بيان لوزارة صحة جنوب أفريقيا، أن عدد الوفيات بهذا الفيروس بلغ 50 حالة، مشيرة إلى إجراء 100827 تحليلًا منذ ظهور الوباء في البلاد.

وسجّلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية.

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