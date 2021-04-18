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ملك البحرين يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود

بحثا آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - له، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام الرقي والازدهار واطراد التقدم، فيما حمل الأمير عبدالعزيز بن سعود نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

فيما حضره من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق للأمير عبدالعزيز بن سعود.

ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الرئيسية/ أخبار العالم

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ملك البحرين يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود
سبق

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - له، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام الرقي والازدهار واطراد التقدم، فيما حمل الأمير عبدالعزيز بن سعود نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

فيما حضره من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق للأمير عبدالعزيز بن سعود.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
10:01 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
11:14 PM

ملك البحرين يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود

بحثا آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,554

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - له، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام الرقي والازدهار واطراد التقدم، فيما حمل الأمير عبدالعزيز بن سعود نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

فيما حضره من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق للأمير عبدالعزيز بن سعود.

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