القبض على مقيم خرق قرار منع التجول في فيديو متداول

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شخص يحمل الجنسية السورية ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بخرق قرار منع التجول، وتصوير ذلك، والتباهي به، ونشره وتداوله.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية حياله.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شخص يحمل الجنسية السورية ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بخرق قرار منع التجول، وتصوير ذلك، والتباهي به، ونشره وتداوله.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية حياله.فيروس كورونا الجديد حظر التجول
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شخص يحمل الجنسية السورية ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بخرق قرار منع التجول، وتصوير ذلك، والتباهي به، ونشره وتداوله.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية حياله.
علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شخص يحمل الجنسية السورية ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بخرق قرار منع التجول، وتصوير ذلك، والتباهي به، ونشره وتداوله.
وبدأت الجهات الأمنية في استكمال الإجراءات النظامية حياله.