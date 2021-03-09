العبدالعالي عن وضع كورونا في المملكة: تذبذب متواصل
قال: نأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها".
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا اليوم: من المهم جدًّا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل مَن خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام؛ حتى وإن كانت النتيجة سلبية.
العبدالعالي عن وضع كورونا في المملكة: تذبذب متواصل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-09
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها".
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا اليوم: من المهم جدًّا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل مَن خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام؛ حتى وإن كانت النتيجة سلبية.
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
04:10 PM
اخر تعديل
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
07:08 PM
العبدالعالي عن وضع كورونا في المملكة: تذبذب متواصل
قال: نأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها".
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا اليوم: من المهم جدًّا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل مَن خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام؛ حتى وإن كانت النتيجة سلبية.