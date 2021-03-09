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العبدالعالي عن وضع كورونا في المملكة: تذبذب متواصل

قال: نأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية

‬ قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا اليوم: من المهم جدًّا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل مَن خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام؛ حتى وإن كانت النتيجة سلبية.

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العبدالعالي عن وضع كورونا في المملكة: تذبذب متواصل
سبق

‬ قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا اليوم: من المهم جدًّا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل مَن خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام؛ حتى وإن كانت النتيجة سلبية.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
04:10 PM
اخر تعديل
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
07:08 PM

العبدالعالي عن وضع كورونا في المملكة: تذبذب متواصل

قال: نأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,115

‬ قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا اليوم: من المهم جدًّا إكمال مدة الحجر المنزلي لكل مَن خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام؛ حتى وإن كانت النتيجة سلبية.

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