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القيادة تهنئ ملك البحرين والشعب الشقيق باليوم الوطني .. "إلى مزيد من الازدهار"

خادم الحرمين أشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان حمد بن عيسى آل خليفة

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القيادة تهنئ ملك البحرين والشعب الشقيق باليوم الوطني .. "إلى مزيد من الازدهار"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
09:46 AM

القيادة تهنئ ملك البحرين والشعب الشقيق باليوم الوطني .. "إلى مزيد من الازدهار"

خادم الحرمين أشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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