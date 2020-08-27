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الولايات المتحدة تسجل 46,393 إصابة مؤكدة و1,239 حالة وفاة بـ"كورونا"

عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 178,998 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,393 إصابة مؤكدة و 1,239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,799,046 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 178,998 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 46,393 إصابة مؤكدة و1,239 حالة وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,393 إصابة مؤكدة و 1,239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,799,046 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 178,998 حالة وفاة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:49 PM

الولايات المتحدة تسجل 46,393 إصابة مؤكدة و1,239 حالة وفاة بـ"كورونا"

عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 178,998 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 46,393 إصابة مؤكدة و 1,239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,799,046 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 178,998 حالة وفاة.

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