فيسبوك يطرح الوضع المظلم لتطبيق واتساب على أندرويد وiOS

يعمل على وقف التحميل التلقائي للرسائل الصوتية لخفض استهلاك البيانات

كشف تقرير حديث، أن الوضع المظلم سيصل إلى تطبيق "واتساب" على منصتي أندرويد وiOS قريبًا؛ وذلك عقب بدء فيسبوك في تجربة هذا الوضع في مارس الماضي على عدد محدود من المستخدمين؛ حيث يأتي الوضع المظلم في التطبيقات لدعم المستخدمين بواجهة بلون داكن أو أسود؛ لإظهار النصوص باللون الأبيض بكفاءة أكبر؛ وذلك لدعم المستخدمين برؤية أكثر كفاءة في الظلام أو الإضاءة المنخفضة.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية عن موقع phonearena الهندي؛ فإن ذلك يساعد على توفير بطارية الهاتف، كما أكد موقع WABetaInfo المتخصص في تسريبات "واتساب" أن هذه الميزة وصلت لبعض المستخدمين بالفعل؛ حيث تشير بعض التسريبات الواردة عبر بعض المستخدمين الذين قاموا بتجربة ميزة نمط الثيم المظلم بالفعل؛ على أن الميزة انتهت بالفعل استعدادًا لبدء دفعها لكل المستخدمين على منصتيْ الأندرويد وiOS.

ومن المقرر أن يتوفر لمستخدمي منصة iOS نمط Low Data إلى جانب نمط الثيم المظلم؛ حيث يدعم نمط Low Data استهلاكًا منخفضًا للبيانات، كما يعمل على وقف التحميل التلقائي للرسائل الصوتية لخفض استهلاك البيانات على الهاتف، كما سيدعم التطبيق لاحقًا Haptic Touch لإظهار مزيد من الاختيارات في تطبيق الواتساب؛ وذلك عن طريق الضغط المطول على رمز التطبيق.

الجدير بالذكر أن تطبيق "واتساب" كشف أنه سيتوقف عن العمل على هواتف ويندوز ابتداء من الأسبوع المقبل؛ فعلى الرغم من أن التطبيق متاح حاليًا على هذه الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل المملوك لمايكروسوفت؛ إلا أنه سيتوقف عن العمل في 31 ديسمبر.

وقال "واتساب": "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر واتساب في متجر مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2020".