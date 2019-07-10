روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 11017 حالة
سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.
روسيا
فيروس كورونا الجديد
روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-10
سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:21 PM
روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 11017 حالة
سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.