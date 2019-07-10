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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 11017 حالة

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:21 PM

روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 11017 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 174 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.

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