"رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع: السعودية ستستعيد إنتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع المقبل

استعادت 75% من فاقد الإنتاج بعد الهجمات الإرهابية على معملي "أرامكو"

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن السعودية استعادت نحو 75 بالمائة من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية، وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل وذلك نقلاً عن "رويترز".

وقال المصدر: إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يومياً، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً.

الجدير بالذكر أن وزير المالية محمد الجدعان قد أكد في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" الأربعاء الماضي أن تعطيل قطاع النفط المهم في المملكة كان مؤقتاً، وسيستمر الإنفاق كما هو مخطط له.

وقال: "الانقطاع من حيث الاقتصاد، من حيث الإيرادات، هو صفر".