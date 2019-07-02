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"قياس" يعقد اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة الوظيفية

قالت: لا يعتمد اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محدّدة

تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، الأسبوع الجاري، اختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ويستمر حتى يوم الجمعة 2 ذو القعدة 1440هـ.

ويعد اختبار القدرة المعرفية هو أحد المقاييس التي يقدمها المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ومنهم المرشحون للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل أخيراً، كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

وسيعقد على مدى خمسة أيام في 65 مقرّاً في جميع مدن المملكة، ويتكوّن الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية.

ولا يعتمد الاختبار اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قياس" يعقد اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة الوظيفية
سبق

تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، الأسبوع الجاري، اختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ويستمر حتى يوم الجمعة 2 ذو القعدة 1440هـ.

ويعد اختبار القدرة المعرفية هو أحد المقاييس التي يقدمها المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ومنهم المرشحون للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل أخيراً، كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

وسيعقد على مدى خمسة أيام في 65 مقرّاً في جميع مدن المملكة، ويتكوّن الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية.

ولا يعتمد الاختبار اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
12:11 PM

"قياس" يعقد اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة الوظيفية

قالت: لا يعتمد اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محدّدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,438

تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، الأسبوع الجاري، اختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ويستمر حتى يوم الجمعة 2 ذو القعدة 1440هـ.

ويعد اختبار القدرة المعرفية هو أحد المقاييس التي يقدمها المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ومنهم المرشحون للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل أخيراً، كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.

وسيعقد على مدى خمسة أيام في 65 مقرّاً في جميع مدن المملكة، ويتكوّن الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية.

ولا يعتمد الاختبار اعتماداً مباشراً على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة.

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