وفاة زوجة الشيخ عبدالعزيز الشثري

تُوفيت زوجة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشثري؛ رئيس كتابة العدل في محافظة حوطة بني تميم سابقاً "منيرة بنت سعد أبوحيد"؛ أم محمد - رحمها الله تعالى - بعد معاناة مع المرض، وسوف تؤدَّى صلاة الميت على الفقيدة - رحمها الله - بعد صلاة العصر اليوم الإثنين، في الجامع الكبير بمحافظة حوطة بني تميم.

وتتقدم "سبق"، بخالص العزاء والمواساة لزوج الفقيدة الشيخ عبدالعزيز الشثري؛ ولأبناء الفقيدة: الشيخ محمد، والزميل الإعلامي علي الشثري، والدكتور زيد، والدكتور أحمد، والدكتور سعد، وأ. سليمان، وبنات الفقيدة وأسرة الشثري كافة، وأسرة أبوحيد في الرياض ومحافظة حوطة بني تميم.

ويتقبّل العزاء للرجال والنساء في منزل الشيخ عبدالعزيز الشثري؛ في الحلة بمحافظة حوطة بني تميم من بعد صلاة العصر حتى أذان العشاء.

جوّال الشيخ محمد:

0505931234

جوّال علي:

0504496959

جوّال د. زيد:

0503161128

جوّال د. أحمد

0503246153

جوّال د. سعد

0554041420

جوّال سليمان

0554400963

رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.