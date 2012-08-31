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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

المكسيك تسجل 4129 إصابة و339 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: بهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم وحصيلة الوفيات إلى 64158 شخصاًa.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك تسجل 4129 إصابة و339 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: بهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم وحصيلة الوفيات إلى 64158 شخصاًa.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
08:33 AM

المكسيك تسجل 4129 إصابة و339 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: بهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم وحصيلة الوفيات إلى 64158 شخصاًa.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.

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