أفغانستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 22143 حالةً

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.فيروس كورونا الجديد
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.
وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.