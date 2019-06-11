وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.

أفغانستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 22143 حالةً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-11 ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً. وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 10:52 AM

أفغانستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 22143 حالةً عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975





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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.