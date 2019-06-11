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أفغانستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 22143 حالةً

عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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أفغانستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 22143 حالةً
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:52 AM

أفغانستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 22143 حالةً

عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 22143 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 2975 حالةً؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 405 حالات.

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