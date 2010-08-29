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إنفاذًا لتوجهات القيادة.. محافظ جدة يوجِّه بجولات ميدانية للمواقع السياحية

للتأكد من تطبيق الحد من التجمعات المساهمة في تفشي فيروس كورونا

وجّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، فِرقًا ميدانية من جهات مختصة عدة.

يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذًا لتوجهات القيادة.. محافظ جدة يوجِّه بجولات ميدانية للمواقع السياحية
سبق

وجّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، فِرقًا ميدانية من جهات مختصة عدة.

يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:24 AM

إنفاذًا لتوجهات القيادة.. محافظ جدة يوجِّه بجولات ميدانية للمواقع السياحية

للتأكد من تطبيق الحد من التجمعات المساهمة في تفشي فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,752

وجّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، فِرقًا ميدانية من جهات مختصة عدة.

يأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات الكريمة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا.

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