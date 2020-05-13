مدير "صحة جدة" يكرّم طبيباً قام بإيصال الدواء لمريض مُقعد بالليث

تفاعلاً مع خبر "سبق" نشرته قبل أيام بتفاصيل القصة الإنسانية

كرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، اليوم، بمكتبه الدكتور محمد مسفر الوادعي استشاري المخ والأعصاب أحد منسوبي مستشفى الملك فهد بجدة، وذلك بعد أن قام بإيصال الدواء لمريض مُقعد في مركز غميقة بمحافظة الليث، قاطعاً مسافة 240 كلم.

ونوّه الدكتور "السيالي" خلال التكريم بالدور الإنساني للطبيب، مثمناً اهتمامه بالمريض، وتحمّله لمشقة الطريق وبُعد المسافة، ويُعد مثالاً للطبيب في إنسانيته، ولا يكتفي بدوره العلاجي فقط.

وكانت "سبق" قد نشرت قبل عدة أيام خبراً عن طبيب بمستشفى الملك فهد بجدة بعد أن قام بإيصال دواء لمريض مُقعد في مركز غميقة شرق الليث كان قد تنوّم عدة مرات بالمستشفى، وتوطدت علاقة بين المريض والطبيب الاستشاري.

وتلقى الطبيب اتصالاً من المريض يخبره فيها أن الدواء الذي يستخدمه اقترب من الانتهاء، وحاول الطبيب استخدام نظام "وصفتي"، الذي من خلاله يستطيع المريض صرف علاجه من أي مكان في المملكة، ومن خلال أربع صيدليات متعاقدة معها وزارة الصحة.

لكن المريض لم يكن لديه حساب في "أبشر"، ونظام "وصفتي" يتطلب ذلك، مما جعل الطبيب يقوم بصرف الدواء محاولاً إرساله له عن طريق خدمات الشحن السريع، إلا أنه وجد أنها ستتأخر لثلاثة أيام حتى إيصال الدواء، فقرر الطبيب أن يوصل الدواء بنفسه للمريض في بيته بمركز غميقة شرقي محافظة الليث.