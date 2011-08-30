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باستخدام التقنيات الحديثة.. جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن بالقنفذة تواصل خدماتها عن بعد

198 حلقة وأكثر من 1416 مستفيداً لدراسة القرآن الكريم

أعلن رئيس جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري، أن الجمعية أطلقت خلال جائحة كورونا خمس مبادرات للمستفيدين من خدمات الجمعية والتواصل معهم.

وقال لـ"سبق": "تم تنفيذها باستخدام وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الإلكتروني المختلفة، وذلك للوصول لأكبر شريحة من مستفيدي الجمعية، وتيسير سبل إيصال تعلم القرآن الكريم لهم، خاصة مع توقف الحلقات القرآنية في المساجد حضورياً حفاظاً على صحة الطلاب والطالبات وفي ظل هذه الظروف، ومساهمةً في تعزيز المسؤولية لدى المجتمع وربطهم بكتاب الله تعالى وتحصينهم به وتمكينهم من أدوات العناية بالقرآن الكريم".

من جانبه، قال مدير الإدارة التعليمية حسن التركي، إن "جمعية سمو أطلقت مبادرات نوعية منها (منازل السمو لتمكين الأسرة من أدوات العناية بالقرآن، ومقرأة أهل الذكر النسائية، وآفاق السمو الصيفي، وحلقتي عن بعد)".

وأضاف: "كان مجموع عدد الحلقات ١٩٨ حلقة استفاد منها ١٤١٦ طالباً وطالبة، كما تم إطلاق أفياء قرآنية ومسابقات متنوعة للمجتمع استفاد منها استفاد منها 3878 مستفيداً".

وأبان مدير عام جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور يحيى الجعفري، أن الجمعية تسعى لتحقيق رؤيتها لتكون نموذجاً في تعليم كتاب الله من خلال العمل المؤسسي بكوادر مؤهلة واستدامة مالية، وصولا لمخرجات متميزة تسهم في بناء مجتمع قرآني.

والجدير بالذكر أن جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم حصدت العديد من الجوائز، منها جائزة الموسى للتميز في المعاهد القرآنية، وجائزة التميز في العمل الخيري والحصول أيضاً على شهادة الايزو 2015،9001 وأيضا الحصول على شهادة "ملتزمون بالتميز" c2f2star من المنظمة الأوروبية EFQM.

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باستخدام التقنيات الحديثة.. جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن بالقنفذة تواصل خدماتها عن بعد
سبق

أعلن رئيس جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري، أن الجمعية أطلقت خلال جائحة كورونا خمس مبادرات للمستفيدين من خدمات الجمعية والتواصل معهم.

وقال لـ"سبق": "تم تنفيذها باستخدام وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الإلكتروني المختلفة، وذلك للوصول لأكبر شريحة من مستفيدي الجمعية، وتيسير سبل إيصال تعلم القرآن الكريم لهم، خاصة مع توقف الحلقات القرآنية في المساجد حضورياً حفاظاً على صحة الطلاب والطالبات وفي ظل هذه الظروف، ومساهمةً في تعزيز المسؤولية لدى المجتمع وربطهم بكتاب الله تعالى وتحصينهم به وتمكينهم من أدوات العناية بالقرآن الكريم".

من جانبه، قال مدير الإدارة التعليمية حسن التركي، إن "جمعية سمو أطلقت مبادرات نوعية منها (منازل السمو لتمكين الأسرة من أدوات العناية بالقرآن، ومقرأة أهل الذكر النسائية، وآفاق السمو الصيفي، وحلقتي عن بعد)".

وأضاف: "كان مجموع عدد الحلقات ١٩٨ حلقة استفاد منها ١٤١٦ طالباً وطالبة، كما تم إطلاق أفياء قرآنية ومسابقات متنوعة للمجتمع استفاد منها استفاد منها 3878 مستفيداً".

وأبان مدير عام جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور يحيى الجعفري، أن الجمعية تسعى لتحقيق رؤيتها لتكون نموذجاً في تعليم كتاب الله من خلال العمل المؤسسي بكوادر مؤهلة واستدامة مالية، وصولا لمخرجات متميزة تسهم في بناء مجتمع قرآني.

والجدير بالذكر أن جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم حصدت العديد من الجوائز، منها جائزة الموسى للتميز في المعاهد القرآنية، وجائزة التميز في العمل الخيري والحصول أيضاً على شهادة الايزو 2015،9001 وأيضا الحصول على شهادة "ملتزمون بالتميز" c2f2star من المنظمة الأوروبية EFQM.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
10:03 PM

باستخدام التقنيات الحديثة.. جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن بالقنفذة تواصل خدماتها عن بعد

198 حلقة وأكثر من 1416 مستفيداً لدراسة القرآن الكريم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أعلن رئيس جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور أحمد بن حسن الجعفري، أن الجمعية أطلقت خلال جائحة كورونا خمس مبادرات للمستفيدين من خدمات الجمعية والتواصل معهم.

وقال لـ"سبق": "تم تنفيذها باستخدام وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الإلكتروني المختلفة، وذلك للوصول لأكبر شريحة من مستفيدي الجمعية، وتيسير سبل إيصال تعلم القرآن الكريم لهم، خاصة مع توقف الحلقات القرآنية في المساجد حضورياً حفاظاً على صحة الطلاب والطالبات وفي ظل هذه الظروف، ومساهمةً في تعزيز المسؤولية لدى المجتمع وربطهم بكتاب الله تعالى وتحصينهم به وتمكينهم من أدوات العناية بالقرآن الكريم".

من جانبه، قال مدير الإدارة التعليمية حسن التركي، إن "جمعية سمو أطلقت مبادرات نوعية منها (منازل السمو لتمكين الأسرة من أدوات العناية بالقرآن، ومقرأة أهل الذكر النسائية، وآفاق السمو الصيفي، وحلقتي عن بعد)".

وأضاف: "كان مجموع عدد الحلقات ١٩٨ حلقة استفاد منها ١٤١٦ طالباً وطالبة، كما تم إطلاق أفياء قرآنية ومسابقات متنوعة للمجتمع استفاد منها استفاد منها 3878 مستفيداً".

وأبان مدير عام جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الدكتور يحيى الجعفري، أن الجمعية تسعى لتحقيق رؤيتها لتكون نموذجاً في تعليم كتاب الله من خلال العمل المؤسسي بكوادر مؤهلة واستدامة مالية، وصولا لمخرجات متميزة تسهم في بناء مجتمع قرآني.

والجدير بالذكر أن جمعية "سمو" لتحفيظ القرآن الكريم حصدت العديد من الجوائز، منها جائزة الموسى للتميز في المعاهد القرآنية، وجائزة التميز في العمل الخيري والحصول أيضاً على شهادة الايزو 2015،9001 وأيضا الحصول على شهادة "ملتزمون بالتميز" c2f2star من المنظمة الأوروبية EFQM.

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