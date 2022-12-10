"تعليم الطائف" يُطبق اختبارات مشروع "حسن" لطلاب الثالث الابتدائي

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، في تطبيق اختبارات مشروع "حسن" لطلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي للمرحلة الابتدائية بجميع المدارس، والذي يستمر لخمسة أيام.



يأتي ذلك بإشراف مباشر من المدير العام للتعليم المكلف، محمد بن عامر النفيعي، وبمتابعة من مساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات.



وبلغت عدد المدارس المطبقة للمشروع 196 مدرسة للبنين والبنات بما نسبته 30 ‎%‎ من إجمالي عدد المدارس الابتدائية بالطائف، ويتم متابعة تطبيق الاختبار 118 فرقة إشرافية .



وشهد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمحافظة الطائف، فهاد الذويبي، اليوم انطلاقة الاختبار بابتدائية وج، حيث اطلع على سير الاختبار لطلاب الصف الثالث الابتدائي .



وأكد "الذويبي" على أهمية تطبيق مشروع "حسّن" والذي يهدف للتعرف على مستوى إتقان الطلاب للعلوم والمعارف والمهارات لإعداد برامج علاجية للرفع من مستوى أداء الطلاب في اكتساب العلوم والمعارف والمهارات، وإمداد القائمين على العملية التعليمية بالمعلومات اللازمة لرفع كفاية المعلمين في توظيف استراتيجيات التدريس لتحسين مستوى التعلم والتعليم.