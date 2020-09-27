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"هاسي" فشل في الفوز آخر 10 مباريات له مع "الرائد" و"الأهلي"

فشل المدير الفني للنادي الأهلي بيسنيك هاسي في تحقيق أي فوز له في آخر 10 مباريات قاد فيها الرائد والأهلي .

وفي آخر خمس مباريات له مع الرائد حقق ثلاث خسائر وتعادلاً قبل أن ينتقل للأهلي ليحقق خمسة تعادلات وهزيمة.

ويملك الأهلي حتى الآن في الدوري خمس نقاط من خمسة تعادلات قبل أن يُهزم في الجولة السادسة أمام الفيحاء في الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في قمة مباريات الجولة السابعة من المسابقة الجمعة المقبلة، وأي نتيجة سلبية للأهلي ستكون عنوانًا لرحيل المدرب هاسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هاسي" فشل في الفوز آخر 10 مباريات له مع "الرائد" و"الأهلي"
سبق

فشل المدير الفني للنادي الأهلي بيسنيك هاسي في تحقيق أي فوز له في آخر 10 مباريات قاد فيها الرائد والأهلي .

وفي آخر خمس مباريات له مع الرائد حقق ثلاث خسائر وتعادلاً قبل أن ينتقل للأهلي ليحقق خمسة تعادلات وهزيمة.

ويملك الأهلي حتى الآن في الدوري خمس نقاط من خمسة تعادلات قبل أن يُهزم في الجولة السادسة أمام الفيحاء في الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في قمة مباريات الجولة السابعة من المسابقة الجمعة المقبلة، وأي نتيجة سلبية للأهلي ستكون عنوانًا لرحيل المدرب هاسي.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
08:21 PM

"هاسي" فشل في الفوز آخر 10 مباريات له مع "الرائد" و"الأهلي"

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محمد السيّد - الرياض
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فشل المدير الفني للنادي الأهلي بيسنيك هاسي في تحقيق أي فوز له في آخر 10 مباريات قاد فيها الرائد والأهلي .

وفي آخر خمس مباريات له مع الرائد حقق ثلاث خسائر وتعادلاً قبل أن ينتقل للأهلي ليحقق خمسة تعادلات وهزيمة.

ويملك الأهلي حتى الآن في الدوري خمس نقاط من خمسة تعادلات قبل أن يُهزم في الجولة السادسة أمام الفيحاء في الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في قمة مباريات الجولة السابعة من المسابقة الجمعة المقبلة، وأي نتيجة سلبية للأهلي ستكون عنوانًا لرحيل المدرب هاسي.

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