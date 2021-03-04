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منخفض يثير ويجذب.. "المسند": سحب ممطرة على نواحٍ بهذه المناطق

عدّد طبيعة الرياح وقال: جنوبية غربية نشطة وغربية وشمالية غربية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تتشكل السحب الممطرة على نواحي #طريف و#القريات و#حفرالباطن وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بسبب تمركز منخفض جوي في #العراق؛ فإنه يقوم بجذب الرياح لمركزه؛ فتكون الرياح غربية (في القطاع الغربي)، وشمالية غربية (في الشمال الغربي)، وجنوبية غربية (في الجنوب والجنوب الغربي والوسطى) نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من الشمال والغرب والجنوب الغربي والوسط".

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منخفض يثير ويجذب.. "المسند": سحب ممطرة على نواحٍ بهذه المناطق
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تتشكل السحب الممطرة على نواحي #طريف و#القريات و#حفرالباطن وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بسبب تمركز منخفض جوي في #العراق؛ فإنه يقوم بجذب الرياح لمركزه؛ فتكون الرياح غربية (في القطاع الغربي)، وشمالية غربية (في الشمال الغربي)، وجنوبية غربية (في الجنوب والجنوب الغربي والوسطى) نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من الشمال والغرب والجنوب الغربي والوسط".

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:57 AM

منخفض يثير ويجذب.. "المسند": سحب ممطرة على نواحٍ بهذه المناطق

عدّد طبيعة الرياح وقال: جنوبية غربية نشطة وغربية وشمالية غربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تتشكل السحب الممطرة على نواحي #طريف و#القريات و#حفرالباطن وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بسبب تمركز منخفض جوي في #العراق؛ فإنه يقوم بجذب الرياح لمركزه؛ فتكون الرياح غربية (في القطاع الغربي)، وشمالية غربية (في الشمال الغربي)، وجنوبية غربية (في الجنوب والجنوب الغربي والوسطى) نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من الشمال والغرب والجنوب الغربي والوسط".

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