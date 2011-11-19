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شاهد.. والد طفل يروي معاناة ابنه لعدم توفر نقل مدرسي في فيفاء

لجأ لدهن قدميه لوقف الألم الناجم عن سيره لمسافات طويلة

نشر ولي أمر أحد الطلاب في محافظة فيفاء مقطعًا مصورًا لطفله الذي يعاني من آلام في قدميه بسبب قطعه مسافات طويلة في أزقة جبلية وعرة مترجلاً في ساعات الصباح الباردة في ظل عدم توفر نقل مدرسي.

وقال يزيد حسن الفيفي - ولي أمر الطالب - في مقطع مصوّر: أدهن قدمَي ولدي الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي بأحد مدارس فيفاء بسبب المعاناة التي يعانيها بعد السير لمسافات طويلة في جبال وعرة للوصول إلى المدرسة في أجواء باردة وقاسية مثله مثل عشرات ومئات الطلاب من أبناء فيفاء الذين يعانون من عدم توفر النقل وتعقيد أمورهم.

وأضاف "الفيفي": صرفت الدولة مبالغ طائلة وكثيرة للنقل المدرسي، ولكن الشركة التي تقوم على هذا العمل تحاول التعقيد باختلاق نظام ومبرر جديد والتهرب من نقل الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم وعودهم بعام جديد ويتم أكل حقوق الطلاب من جديد في ظل صمت رهيب من المسؤولين.

وختم الفيديو قائلاً: نستمر في معاناتنا ونعالج أبناءنا بأنفسنا ونعاني معهم وحقوقنا تذهب أدراج الرياح، متسائلاً عن الأمانة التي أوكلت للمسؤولين، ودورهم في تلمس الاحتياجات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. والد طفل يروي معاناة ابنه لعدم توفر نقل مدرسي في فيفاء
سبق

نشر ولي أمر أحد الطلاب في محافظة فيفاء مقطعًا مصورًا لطفله الذي يعاني من آلام في قدميه بسبب قطعه مسافات طويلة في أزقة جبلية وعرة مترجلاً في ساعات الصباح الباردة في ظل عدم توفر نقل مدرسي.

وقال يزيد حسن الفيفي - ولي أمر الطالب - في مقطع مصوّر: أدهن قدمَي ولدي الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي بأحد مدارس فيفاء بسبب المعاناة التي يعانيها بعد السير لمسافات طويلة في جبال وعرة للوصول إلى المدرسة في أجواء باردة وقاسية مثله مثل عشرات ومئات الطلاب من أبناء فيفاء الذين يعانون من عدم توفر النقل وتعقيد أمورهم.

وأضاف "الفيفي": صرفت الدولة مبالغ طائلة وكثيرة للنقل المدرسي، ولكن الشركة التي تقوم على هذا العمل تحاول التعقيد باختلاق نظام ومبرر جديد والتهرب من نقل الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم وعودهم بعام جديد ويتم أكل حقوق الطلاب من جديد في ظل صمت رهيب من المسؤولين.

وختم الفيديو قائلاً: نستمر في معاناتنا ونعالج أبناءنا بأنفسنا ونعاني معهم وحقوقنا تذهب أدراج الرياح، متسائلاً عن الأمانة التي أوكلت للمسؤولين، ودورهم في تلمس الاحتياجات.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
05:39 PM

شاهد.. والد طفل يروي معاناة ابنه لعدم توفر نقل مدرسي في فيفاء

لجأ لدهن قدميه لوقف الألم الناجم عن سيره لمسافات طويلة

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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نشر ولي أمر أحد الطلاب في محافظة فيفاء مقطعًا مصورًا لطفله الذي يعاني من آلام في قدميه بسبب قطعه مسافات طويلة في أزقة جبلية وعرة مترجلاً في ساعات الصباح الباردة في ظل عدم توفر نقل مدرسي.

وقال يزيد حسن الفيفي - ولي أمر الطالب - في مقطع مصوّر: أدهن قدمَي ولدي الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي بأحد مدارس فيفاء بسبب المعاناة التي يعانيها بعد السير لمسافات طويلة في جبال وعرة للوصول إلى المدرسة في أجواء باردة وقاسية مثله مثل عشرات ومئات الطلاب من أبناء فيفاء الذين يعانون من عدم توفر النقل وتعقيد أمورهم.

وأضاف "الفيفي": صرفت الدولة مبالغ طائلة وكثيرة للنقل المدرسي، ولكن الشركة التي تقوم على هذا العمل تحاول التعقيد باختلاق نظام ومبرر جديد والتهرب من نقل الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم وعودهم بعام جديد ويتم أكل حقوق الطلاب من جديد في ظل صمت رهيب من المسؤولين.

وختم الفيديو قائلاً: نستمر في معاناتنا ونعالج أبناءنا بأنفسنا ونعاني معهم وحقوقنا تذهب أدراج الرياح، متسائلاً عن الأمانة التي أوكلت للمسؤولين، ودورهم في تلمس الاحتياجات.

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