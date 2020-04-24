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"السديري" يدشن منصة مبادرة "خيرات الرياض"

على الموقع الإلكتروني لغرفة العاصمة

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض دشن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم منصة مبادرة "خيرات الرياض" وذلك على الموقع الإلكتروني لغرفة الرياض.

بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة بمباركة وتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به القطاع الخيري وغير الربحي من دعم ورعاية واهتمام بالغ في سبيل تعزيز المؤسسات الأهلية والتعاونية، مقدمًا معاليه شكره وامتنانه للمساهمين والمتبرعين من جهات وشركات وفاعلي خير في هذا البلد الكريم.

من جهة أخرى نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان بالدعم الكبير الذي تجده كل القطاعات من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، وأشاد العجلان بتبني إمارة منطقة الرياض لمبادرة خيرات الرياض، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار اهتمام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بالأسر المحتاجة والعمالة.

وأكد العجلان أن غرفة الرياض حريصة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات الاجتماعية والتنموية، وأن هذه المرحلة من جائحة فيروس كورونا تستلزم الوقوف صفًا واحدًا مع توجهات الدولة وتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني والتوعوي، مشيدًا بالتعامل الحكيم من قِبل الجهات المعنية في معالجة الوضع القائم وتعاون المواطنين والمقيمين مع التوجيهات والتعليمات الهادفة إلى المحافظة على صحة الجميع.

يُذكر أن مبادرة خيرات الرياض تتضمن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، والعمالة الوافدة المنقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاج والتسجيل متاح للمساهمة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/34NBMjF .

حضر التدشين وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

مبادرة خيرات الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديري" يدشن منصة مبادرة "خيرات الرياض"
سبق

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض دشن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم منصة مبادرة "خيرات الرياض" وذلك على الموقع الإلكتروني لغرفة الرياض.

بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة بمباركة وتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به القطاع الخيري وغير الربحي من دعم ورعاية واهتمام بالغ في سبيل تعزيز المؤسسات الأهلية والتعاونية، مقدمًا معاليه شكره وامتنانه للمساهمين والمتبرعين من جهات وشركات وفاعلي خير في هذا البلد الكريم.

من جهة أخرى نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان بالدعم الكبير الذي تجده كل القطاعات من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، وأشاد العجلان بتبني إمارة منطقة الرياض لمبادرة خيرات الرياض، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار اهتمام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بالأسر المحتاجة والعمالة.

وأكد العجلان أن غرفة الرياض حريصة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات الاجتماعية والتنموية، وأن هذه المرحلة من جائحة فيروس كورونا تستلزم الوقوف صفًا واحدًا مع توجهات الدولة وتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني والتوعوي، مشيدًا بالتعامل الحكيم من قِبل الجهات المعنية في معالجة الوضع القائم وتعاون المواطنين والمقيمين مع التوجيهات والتعليمات الهادفة إلى المحافظة على صحة الجميع.

يُذكر أن مبادرة خيرات الرياض تتضمن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، والعمالة الوافدة المنقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاج والتسجيل متاح للمساهمة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/34NBMjF .

حضر التدشين وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:16 AM

"السديري" يدشن منصة مبادرة "خيرات الرياض"

على الموقع الإلكتروني لغرفة العاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض دشن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم منصة مبادرة "خيرات الرياض" وذلك على الموقع الإلكتروني لغرفة الرياض.

بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة بمباركة وتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يحظى به القطاع الخيري وغير الربحي من دعم ورعاية واهتمام بالغ في سبيل تعزيز المؤسسات الأهلية والتعاونية، مقدمًا معاليه شكره وامتنانه للمساهمين والمتبرعين من جهات وشركات وفاعلي خير في هذا البلد الكريم.

من جهة أخرى نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان بالدعم الكبير الذي تجده كل القطاعات من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، وأشاد العجلان بتبني إمارة منطقة الرياض لمبادرة خيرات الرياض، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار اهتمام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بالأسر المحتاجة والعمالة.

وأكد العجلان أن غرفة الرياض حريصة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات الاجتماعية والتنموية، وأن هذه المرحلة من جائحة فيروس كورونا تستلزم الوقوف صفًا واحدًا مع توجهات الدولة وتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني والتوعوي، مشيدًا بالتعامل الحكيم من قِبل الجهات المعنية في معالجة الوضع القائم وتعاون المواطنين والمقيمين مع التوجيهات والتعليمات الهادفة إلى المحافظة على صحة الجميع.

يُذكر أن مبادرة خيرات الرياض تتضمن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، والعمالة الوافدة المنقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاج والتسجيل متاح للمساهمة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/34NBMjF .

حضر التدشين وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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