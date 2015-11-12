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بالفيديو .. ولي أمر وأبناؤه يعتدون على معلم في الكويت

بعد أسبوع من حادثة المدرس .. وجمعية المعلمين تستنكر

بعد حادثة اعتداء معلم على طالب في الكويت، الأسبوع الماضي، تكرر مشهد الاعتداء اليوم بشكل مغاير، حيث تعرّض معلم في مدرسة عثمان بن مظعون المتوسطة للبنين التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية للاعتداء من قِبل ولي أمر طالب بمساعدة أبنائه؛ ما تسبّب في كدمات للمعلم.

وحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، كان الخلاف قد نشب بين ولي الأمر والمعلم بسبب تأخر الطالب في الحضور وقيام المعلم بتسجيل الطالب ضمن كشف المتأخرين عن الحضور الصباحي؛ ما أثار حفيظة الطالب ووالده ليتطور الأمر إلى قيامهما بالاعتداء على المعلم.

وعلى موقع يوتيوب بثت صفحة "ملتقى المعلمين بالكويت"، شريط فيديو للواقعة، والتي حدثت أمام حشد من الطلاب والمعلمين.

وقالت الصحيفة، من جانبه، استنكر رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، حادثة الاعتداء على أحد المعلمين في مدرسة عثمان بن مظعون، مطالباً وزارة التربية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ حق المعلم.

‏وأكد العجمي، ضرورة قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بسرعة إقرار قانون حماية المعلم، مشدداً على ضرورة إقرار ‫قانون حماية المعلم وهو أولوية لدينا ولدى المعلمين والميدان التربوي بعد تكرار حوادث الاعتداء على المعلمين داخل أسوار المدارس.

وبيّن العجمي، أن الجمعية تقف مع المعلم وتضع كل إمكانياتها لخدمته، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالا مع المعلم لمتابعة الوضع.

ولي أمر اعتداء الكويت

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بالفيديو .. ولي أمر وأبناؤه يعتدون على معلم في الكويت
سبق

بعد حادثة اعتداء معلم على طالب في الكويت، الأسبوع الماضي، تكرر مشهد الاعتداء اليوم بشكل مغاير، حيث تعرّض معلم في مدرسة عثمان بن مظعون المتوسطة للبنين التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية للاعتداء من قِبل ولي أمر طالب بمساعدة أبنائه؛ ما تسبّب في كدمات للمعلم.

وحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، كان الخلاف قد نشب بين ولي الأمر والمعلم بسبب تأخر الطالب في الحضور وقيام المعلم بتسجيل الطالب ضمن كشف المتأخرين عن الحضور الصباحي؛ ما أثار حفيظة الطالب ووالده ليتطور الأمر إلى قيامهما بالاعتداء على المعلم.

وعلى موقع يوتيوب بثت صفحة "ملتقى المعلمين بالكويت"، شريط فيديو للواقعة، والتي حدثت أمام حشد من الطلاب والمعلمين.

وقالت الصحيفة، من جانبه، استنكر رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، حادثة الاعتداء على أحد المعلمين في مدرسة عثمان بن مظعون، مطالباً وزارة التربية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ حق المعلم.

‏وأكد العجمي، ضرورة قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بسرعة إقرار قانون حماية المعلم، مشدداً على ضرورة إقرار ‫قانون حماية المعلم وهو أولوية لدينا ولدى المعلمين والميدان التربوي بعد تكرار حوادث الاعتداء على المعلمين داخل أسوار المدارس.

وبيّن العجمي، أن الجمعية تقف مع المعلم وتضع كل إمكانياتها لخدمته، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالا مع المعلم لمتابعة الوضع.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:58 PM

بالفيديو .. ولي أمر وأبناؤه يعتدون على معلم في الكويت

بعد أسبوع من حادثة المدرس .. وجمعية المعلمين تستنكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد حادثة اعتداء معلم على طالب في الكويت، الأسبوع الماضي، تكرر مشهد الاعتداء اليوم بشكل مغاير، حيث تعرّض معلم في مدرسة عثمان بن مظعون المتوسطة للبنين التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية للاعتداء من قِبل ولي أمر طالب بمساعدة أبنائه؛ ما تسبّب في كدمات للمعلم.

وحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، كان الخلاف قد نشب بين ولي الأمر والمعلم بسبب تأخر الطالب في الحضور وقيام المعلم بتسجيل الطالب ضمن كشف المتأخرين عن الحضور الصباحي؛ ما أثار حفيظة الطالب ووالده ليتطور الأمر إلى قيامهما بالاعتداء على المعلم.

وعلى موقع يوتيوب بثت صفحة "ملتقى المعلمين بالكويت"، شريط فيديو للواقعة، والتي حدثت أمام حشد من الطلاب والمعلمين.

وقالت الصحيفة، من جانبه، استنكر رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، حادثة الاعتداء على أحد المعلمين في مدرسة عثمان بن مظعون، مطالباً وزارة التربية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ حق المعلم.

‏وأكد العجمي، ضرورة قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بسرعة إقرار قانون حماية المعلم، مشدداً على ضرورة إقرار ‫قانون حماية المعلم وهو أولوية لدينا ولدى المعلمين والميدان التربوي بعد تكرار حوادث الاعتداء على المعلمين داخل أسوار المدارس.

وبيّن العجمي، أن الجمعية تقف مع المعلم وتضع كل إمكانياتها لخدمته، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالا مع المعلم لمتابعة الوضع.

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