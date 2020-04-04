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فهد العجلان: قيادة المملكة أثبتت للعالم ريادتها في مواجهة الأزمات

قال إنها حرصت على شعبها في المقام الأول.. عبر الإجراءات المتخذة

أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالله العجلان رئيس مجلس إدارة مجموعة العجلان المتحدة؛ أن ما اتخذته قيادة المملكة من إجراءات عديدة، قد أثبت للعالم بأسره حجم وقوة المملكة وريادتها في ظل كل العوامل المحيطة والأزمات.

وقال "العجلان": ما قامت به السعودية مِن دعوة عاجلة لأوبك+ أثبت حكمة وحنكة قيادة المملكة وخبرتها في إدارة أسعار النفط.

وأضاف: الدعم المقدم مؤخراً للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة 60٪ من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، غير مستغرب من القيادة الرشيدة التي وضعت شعبها على عاتقها بالدرجة الأولى، وحرصت على توفير كافة السُبل لمواجهة التحديات.

فيروس كورونا الجديد فهد العجلان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فهد العجلان: قيادة المملكة أثبتت للعالم ريادتها في مواجهة الأزمات
سبق

أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالله العجلان رئيس مجلس إدارة مجموعة العجلان المتحدة؛ أن ما اتخذته قيادة المملكة من إجراءات عديدة، قد أثبت للعالم بأسره حجم وقوة المملكة وريادتها في ظل كل العوامل المحيطة والأزمات.

وقال "العجلان": ما قامت به السعودية مِن دعوة عاجلة لأوبك+ أثبت حكمة وحنكة قيادة المملكة وخبرتها في إدارة أسعار النفط.

وأضاف: الدعم المقدم مؤخراً للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة 60٪ من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، غير مستغرب من القيادة الرشيدة التي وضعت شعبها على عاتقها بالدرجة الأولى، وحرصت على توفير كافة السُبل لمواجهة التحديات.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:27 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:36 PM

فهد العجلان: قيادة المملكة أثبتت للعالم ريادتها في مواجهة الأزمات

قال إنها حرصت على شعبها في المقام الأول.. عبر الإجراءات المتخذة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالله العجلان رئيس مجلس إدارة مجموعة العجلان المتحدة؛ أن ما اتخذته قيادة المملكة من إجراءات عديدة، قد أثبت للعالم بأسره حجم وقوة المملكة وريادتها في ظل كل العوامل المحيطة والأزمات.

وقال "العجلان": ما قامت به السعودية مِن دعوة عاجلة لأوبك+ أثبت حكمة وحنكة قيادة المملكة وخبرتها في إدارة أسعار النفط.

وأضاف: الدعم المقدم مؤخراً للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة 60٪ من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، غير مستغرب من القيادة الرشيدة التي وضعت شعبها على عاتقها بالدرجة الأولى، وحرصت على توفير كافة السُبل لمواجهة التحديات.

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