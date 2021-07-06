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"الفيصل" يضع حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الاستثماري بجامعة المؤسس

يعد أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع.. وسيساهم في نشر أبحاث الإعجاز البلاغي

يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدًا الأربعاء، حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري، كما يطلق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.

ويعد مشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟

ويحقق الوقف أهدافه من خلال دعم وتعزيز الموارد المالية الذاتية لمبادرات اللغة العربية "لغة القرآن الكريم"، وأنشطة البحث العلمي التطبيقية لتطوير الواقع اللغوي وتعزز معالجة الحلول والمشكلات التي تواجه اللغة العربية، إضافة إلى دعم العلاقة بين الجامعة والمؤسسات ذات العلاقة بخدمة اللغة العربية وقضاياها، والمبدعين والموهوبين في علوم اللغة العربية ورعايتهم وتقديم المنح الدراسية لهم، وبرامج التدريب والتأهيل في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم، واستثمار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها في خدمة اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي الرقمي.

وكان وقف لغة القرآن الكريم قد نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها "11"، كما يعد الوقف الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالإعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي وشرح مفرداته اللغوية، كما يُعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية.

ويشهد الحفل الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والبنك الأهلي السعودي الذي اختارته الجامعة لإدارة الصندوق الوقفي.

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"الفيصل" يضع حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الاستثماري بجامعة المؤسس
سبق

يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدًا الأربعاء، حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري، كما يطلق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.

ويعد مشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟

ويحقق الوقف أهدافه من خلال دعم وتعزيز الموارد المالية الذاتية لمبادرات اللغة العربية "لغة القرآن الكريم"، وأنشطة البحث العلمي التطبيقية لتطوير الواقع اللغوي وتعزز معالجة الحلول والمشكلات التي تواجه اللغة العربية، إضافة إلى دعم العلاقة بين الجامعة والمؤسسات ذات العلاقة بخدمة اللغة العربية وقضاياها، والمبدعين والموهوبين في علوم اللغة العربية ورعايتهم وتقديم المنح الدراسية لهم، وبرامج التدريب والتأهيل في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم، واستثمار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها في خدمة اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي الرقمي.

وكان وقف لغة القرآن الكريم قد نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها "11"، كما يعد الوقف الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالإعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي وشرح مفرداته اللغوية، كما يُعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية.

ويشهد الحفل الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والبنك الأهلي السعودي الذي اختارته الجامعة لإدارة الصندوق الوقفي.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
03:05 PM

"الفيصل" يضع حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الاستثماري بجامعة المؤسس

يعد أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع.. وسيساهم في نشر أبحاث الإعجاز البلاغي

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عبدالله الراجحي - جدة
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يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غدًا الأربعاء، حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري، كما يطلق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الجامعة.

ويعد مشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟

ويحقق الوقف أهدافه من خلال دعم وتعزيز الموارد المالية الذاتية لمبادرات اللغة العربية "لغة القرآن الكريم"، وأنشطة البحث العلمي التطبيقية لتطوير الواقع اللغوي وتعزز معالجة الحلول والمشكلات التي تواجه اللغة العربية، إضافة إلى دعم العلاقة بين الجامعة والمؤسسات ذات العلاقة بخدمة اللغة العربية وقضاياها، والمبدعين والموهوبين في علوم اللغة العربية ورعايتهم وتقديم المنح الدراسية لهم، وبرامج التدريب والتأهيل في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم، واستثمار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها في خدمة اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي الرقمي.

وكان وقف لغة القرآن الكريم قد نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها "11"، كما يعد الوقف الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالإعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي وشرح مفرداته اللغوية، كما يُعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية.

ويشهد الحفل الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والبنك الأهلي السعودي الذي اختارته الجامعة لإدارة الصندوق الوقفي.

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