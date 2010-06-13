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"مشعل بن ماجد"  يتسلم تقرير جوازات جدة من  "الحارثي"

تضمن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين والشعب والأقسام

تسلّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم تقريرًا عن تطوير مرافق جوازات محافظة جدة، الذي قدمه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي.

فيما قدم اللواء الحارثي لمحافظ جدة شرحًا موجزًا عن التقرير الذي تضمن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين وشعب وأقسام إدارة جوازات محافظة جدة بهدف خلق بيئة عمل مناسبة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتخصيص صالة لاستقبال المراجعين للإجابة على استفساراتهم وإرشادهم للأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم.
كما تم تطوير وتوسعة صالة خاصة بإصدار جوازات السفر السعودية بقسميها رجال ونساء، واستحداث خدمة الإصدار السريع لجواز السفر السعودي، وتطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية التي أخذت شكلها الجديد .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مشعل بن ماجد"  يتسلم تقرير جوازات جدة من  "الحارثي"
سبق

تسلّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم تقريرًا عن تطوير مرافق جوازات محافظة جدة، الذي قدمه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي.

فيما قدم اللواء الحارثي لمحافظ جدة شرحًا موجزًا عن التقرير الذي تضمن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين وشعب وأقسام إدارة جوازات محافظة جدة بهدف خلق بيئة عمل مناسبة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتخصيص صالة لاستقبال المراجعين للإجابة على استفساراتهم وإرشادهم للأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم.
كما تم تطوير وتوسعة صالة خاصة بإصدار جوازات السفر السعودية بقسميها رجال ونساء، واستحداث خدمة الإصدار السريع لجواز السفر السعودي، وتطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية التي أخذت شكلها الجديد .

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
04:34 PM

"مشعل بن ماجد"  يتسلم تقرير جوازات جدة من  "الحارثي"

تضمن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين والشعب والأقسام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تسلّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم تقريرًا عن تطوير مرافق جوازات محافظة جدة، الذي قدمه مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي.

فيما قدم اللواء الحارثي لمحافظ جدة شرحًا موجزًا عن التقرير الذي تضمن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين وشعب وأقسام إدارة جوازات محافظة جدة بهدف خلق بيئة عمل مناسبة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتخصيص صالة لاستقبال المراجعين للإجابة على استفساراتهم وإرشادهم للأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم.
كما تم تطوير وتوسعة صالة خاصة بإصدار جوازات السفر السعودية بقسميها رجال ونساء، واستحداث خدمة الإصدار السريع لجواز السفر السعودي، وتطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية التي أخذت شكلها الجديد .

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