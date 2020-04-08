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سلطنة عُمان تعلن 48 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ٤١٩ حالة

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٤٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وقالت وفق وكالة الأنباء الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٤١٩) حالة، وعدد الوفيات حالتين (٢).

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تعلن 48 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٤٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وقالت وفق وكالة الأنباء الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٤١٩) حالة، وعدد الوفيات حالتين (٢).

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
09:51 AM

سلطنة عُمان تعلن 48 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ٤١٩ حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، صباح اليوم، تسجيل (٤٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وقالت وفق وكالة الأنباء الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٤١٩) حالة، وعدد الوفيات حالتين (٢).

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