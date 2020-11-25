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خلال شهرين.. أمانة جازان تزيل 2.887.475 م2 من مخلفات البناء والهدم

ضمن حملة "صور وأرسل" لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

أزالت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها خلال الشهرين الماضين، 2.887.475 مترًا مربعًا من مخلفات البناء والهدم، وعالجت 38.603 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة للجدران؛ وذلك ضمن حملة "صور وأرسل" لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأزالت الأمانة، خلال الفترة ذاتها، 1.577 سيارة تالفة مهملة، وعالجت 4.338 حاوية نظافة، وأعادت دهان 409.289 مترًا طوليًّا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وأزالت وحسّنت مظهر 10.878 من حواجز الحُفَر، وعالجت 1.448.017 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيّنت 5.278 عمودًا وفانوس إنارة، وأصلحت 609.799 مترًا مربعًا من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

وأكدت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي" لمعالجة جميع أشكال التشوه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة؛ بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.

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خلال شهرين.. أمانة جازان تزيل 2.887.475 م2 من مخلفات البناء والهدم
سبق

أزالت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها خلال الشهرين الماضين، 2.887.475 مترًا مربعًا من مخلفات البناء والهدم، وعالجت 38.603 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة للجدران؛ وذلك ضمن حملة "صور وأرسل" لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأزالت الأمانة، خلال الفترة ذاتها، 1.577 سيارة تالفة مهملة، وعالجت 4.338 حاوية نظافة، وأعادت دهان 409.289 مترًا طوليًّا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وأزالت وحسّنت مظهر 10.878 من حواجز الحُفَر، وعالجت 1.448.017 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيّنت 5.278 عمودًا وفانوس إنارة، وأصلحت 609.799 مترًا مربعًا من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

وأكدت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي" لمعالجة جميع أشكال التشوه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة؛ بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
01:53 PM

خلال شهرين.. أمانة جازان تزيل 2.887.475 م2 من مخلفات البناء والهدم

ضمن حملة "صور وأرسل" لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أزالت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها خلال الشهرين الماضين، 2.887.475 مترًا مربعًا من مخلفات البناء والهدم، وعالجت 38.603 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة للجدران؛ وذلك ضمن حملة "صور وأرسل" لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأزالت الأمانة، خلال الفترة ذاتها، 1.577 سيارة تالفة مهملة، وعالجت 4.338 حاوية نظافة، وأعادت دهان 409.289 مترًا طوليًّا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وأزالت وحسّنت مظهر 10.878 من حواجز الحُفَر، وعالجت 1.448.017 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيّنت 5.278 عمودًا وفانوس إنارة، وأصلحت 609.799 مترًا مربعًا من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

وأكدت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي" لمعالجة جميع أشكال التشوه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة؛ بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,841
201,250 سيارة ..

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