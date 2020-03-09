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"الزهراني": جولات للتأكد من أجهزة الوقاية بجميع المنشآت التجارية والتعقيم الفوري لعربات التسوق

قال: إن الأمانة باشرت إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم

كثفت الفرق البلدية التابعة لأمانة محافظة جدة، جولاتها الرقابية الميدانية على كل المنشآت التجارية ذات العلاقة بالأنشطة الغذائية والصحية؛ وذلك للتأكد من توفر كامل الاشتراطات الصحية، يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة للوقاية الصحية والمساهمة في منع تفشي فيروس "كورونا".

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه جرى التركيز على أنشطة الأسواق والمراكز التجارية والهايبرات والسوبر ماركت والمطاعم ومحال الوجبات السريعة وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وتوفير أجهزة الوقاية والتعقيم بجميع أقسام المنشأة والتعقيم الفوري لعربات التسوق وتوفير أجهزة وعبوات التعقيم عند المداخل ودورات المياه وغرف تغيير ملابس العمال، والتأكد من ارتداء العمال للكمامات والقفازات أثناء العمل، بما يكفل المحافظة على صحة المستهلكين والوقاية من هذا المرض الخطير.

وأضاف "الزهراني": أنه "يجري تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم على صالونات الحلاقة؛ للتأكد من وجود أجهزة التعقيم وتوفر أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، بما في ذلك إلزام محال غسيل الملابس بأخذ كل الاحتياطات الوقائية والتطهير بداخلها، وعدم خلط الملابس أثناء عمليات الغسيل أو الكيّ".

الجدير بالذكر أن أمانة جدة وبناءً على توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، باشرت إيقاف تقديم الشيش والمعسل في المقاهي والمطاعم، ومنع أي فعاليات بداخلها كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني": جولات للتأكد من أجهزة الوقاية بجميع المنشآت التجارية والتعقيم الفوري لعربات التسوق
سبق

كثفت الفرق البلدية التابعة لأمانة محافظة جدة، جولاتها الرقابية الميدانية على كل المنشآت التجارية ذات العلاقة بالأنشطة الغذائية والصحية؛ وذلك للتأكد من توفر كامل الاشتراطات الصحية، يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة للوقاية الصحية والمساهمة في منع تفشي فيروس "كورونا".

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه جرى التركيز على أنشطة الأسواق والمراكز التجارية والهايبرات والسوبر ماركت والمطاعم ومحال الوجبات السريعة وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وتوفير أجهزة الوقاية والتعقيم بجميع أقسام المنشأة والتعقيم الفوري لعربات التسوق وتوفير أجهزة وعبوات التعقيم عند المداخل ودورات المياه وغرف تغيير ملابس العمال، والتأكد من ارتداء العمال للكمامات والقفازات أثناء العمل، بما يكفل المحافظة على صحة المستهلكين والوقاية من هذا المرض الخطير.

وأضاف "الزهراني": أنه "يجري تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم على صالونات الحلاقة؛ للتأكد من وجود أجهزة التعقيم وتوفر أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، بما في ذلك إلزام محال غسيل الملابس بأخذ كل الاحتياطات الوقائية والتطهير بداخلها، وعدم خلط الملابس أثناء عمليات الغسيل أو الكيّ".

الجدير بالذكر أن أمانة جدة وبناءً على توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، باشرت إيقاف تقديم الشيش والمعسل في المقاهي والمطاعم، ومنع أي فعاليات بداخلها كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:16 PM

"الزهراني": جولات للتأكد من أجهزة الوقاية بجميع المنشآت التجارية والتعقيم الفوري لعربات التسوق

قال: إن الأمانة باشرت إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
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كثفت الفرق البلدية التابعة لأمانة محافظة جدة، جولاتها الرقابية الميدانية على كل المنشآت التجارية ذات العلاقة بالأنشطة الغذائية والصحية؛ وذلك للتأكد من توفر كامل الاشتراطات الصحية، يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة للوقاية الصحية والمساهمة في منع تفشي فيروس "كورونا".

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه جرى التركيز على أنشطة الأسواق والمراكز التجارية والهايبرات والسوبر ماركت والمطاعم ومحال الوجبات السريعة وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وتوفير أجهزة الوقاية والتعقيم بجميع أقسام المنشأة والتعقيم الفوري لعربات التسوق وتوفير أجهزة وعبوات التعقيم عند المداخل ودورات المياه وغرف تغيير ملابس العمال، والتأكد من ارتداء العمال للكمامات والقفازات أثناء العمل، بما يكفل المحافظة على صحة المستهلكين والوقاية من هذا المرض الخطير.

وأضاف "الزهراني": أنه "يجري تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم على صالونات الحلاقة؛ للتأكد من وجود أجهزة التعقيم وتوفر أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد، بما في ذلك إلزام محال غسيل الملابس بأخذ كل الاحتياطات الوقائية والتطهير بداخلها، وعدم خلط الملابس أثناء عمليات الغسيل أو الكيّ".

الجدير بالذكر أن أمانة جدة وبناءً على توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، باشرت إيقاف تقديم الشيش والمعسل في المقاهي والمطاعم، ومنع أي فعاليات بداخلها كإجراء احترازي؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

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