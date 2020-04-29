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حفلة شواء تطيح بقبطان غواصة نووية بريطانية

في زمن كورونا

أعلنت البحرية البريطانية أنها أعفت قبطان غواصة من منصبه بعد أن سمح لطاقمه بإقامة حفلة رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب موقع "روسيا اليوم": أكدت البحرية أن القبطان جوناثان لويس أعفي من قيادة غواصة HMS Trenchant النووية، بعد إطلاق تحقيق إداري بحقه، ومن المتوقع أن تتم إعادة تعيينه في منصب آخر.

ويأتي ذلك على خلفية فضيحة اندلعت إثر تداول لقطات تظهر أفراد طاقم الغواصة أثناء "حفلة باربيكيو" سمح لويس بإقامتها في محيط قاعدة ديفونبورت في وقت سابق من الشهر الجاري، في مخالفة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت الحفلة عقب عودة الغواصة النووية المزودة بصواريخ "توموهاوك" من رحلة طويلة إلى القاعدة؛ حيث كان يتعين على جميع أفراد طاقمها الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر في البحرية قولها: إن عدة ضباط رفيعي المستوى في الغواصة وفي القاعدة نصحوا لويس بعدم السماح بإقامة الحفلة لكنه لم يصغ إلى هذه النصائح.

البحرية البريطانية

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حفلة شواء تطيح بقبطان غواصة نووية بريطانية
سبق

أعلنت البحرية البريطانية أنها أعفت قبطان غواصة من منصبه بعد أن سمح لطاقمه بإقامة حفلة رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب موقع "روسيا اليوم": أكدت البحرية أن القبطان جوناثان لويس أعفي من قيادة غواصة HMS Trenchant النووية، بعد إطلاق تحقيق إداري بحقه، ومن المتوقع أن تتم إعادة تعيينه في منصب آخر.

ويأتي ذلك على خلفية فضيحة اندلعت إثر تداول لقطات تظهر أفراد طاقم الغواصة أثناء "حفلة باربيكيو" سمح لويس بإقامتها في محيط قاعدة ديفونبورت في وقت سابق من الشهر الجاري، في مخالفة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت الحفلة عقب عودة الغواصة النووية المزودة بصواريخ "توموهاوك" من رحلة طويلة إلى القاعدة؛ حيث كان يتعين على جميع أفراد طاقمها الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر في البحرية قولها: إن عدة ضباط رفيعي المستوى في الغواصة وفي القاعدة نصحوا لويس بعدم السماح بإقامة الحفلة لكنه لم يصغ إلى هذه النصائح.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:01 PM

حفلة شواء تطيح بقبطان غواصة نووية بريطانية

في زمن كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت البحرية البريطانية أنها أعفت قبطان غواصة من منصبه بعد أن سمح لطاقمه بإقامة حفلة رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب موقع "روسيا اليوم": أكدت البحرية أن القبطان جوناثان لويس أعفي من قيادة غواصة HMS Trenchant النووية، بعد إطلاق تحقيق إداري بحقه، ومن المتوقع أن تتم إعادة تعيينه في منصب آخر.

ويأتي ذلك على خلفية فضيحة اندلعت إثر تداول لقطات تظهر أفراد طاقم الغواصة أثناء "حفلة باربيكيو" سمح لويس بإقامتها في محيط قاعدة ديفونبورت في وقت سابق من الشهر الجاري، في مخالفة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت الحفلة عقب عودة الغواصة النووية المزودة بصواريخ "توموهاوك" من رحلة طويلة إلى القاعدة؛ حيث كان يتعين على جميع أفراد طاقمها الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر في البحرية قولها: إن عدة ضباط رفيعي المستوى في الغواصة وفي القاعدة نصحوا لويس بعدم السماح بإقامة الحفلة لكنه لم يصغ إلى هذه النصائح.

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