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"الصحة": تسجيل 886 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1127 خلال الـ24 ساعة الماضية

دولة جديدة تزيح إسبانيا وتدخل قائمة أكثر 10 دول تضررًا بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 162.7 مليون إصابة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 162.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 162.768.855، وإجمالي الوفيات 3.374.593.

وتَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ585967 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.940.229.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ435751 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.627.243.

في المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 270284، وإجمالي إصابات 24.684.077.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ220384 وإجمالي إصابات 2.380.690.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127941، وإجمالي إصابات 4.466.589.

وسادسًا إيطاليا بإجمالي وفيات 124156 وإجمالي إصابات 4.159.122.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 113927، وإجمالي إصابات 4.883.734.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 107777، وإجمالي إصابات 5.939.019.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 86116، وإجمالي إصابات 3.602.939.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 81300، وإجمالي إصابات 3.118.426.

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دولة جديدة تزيح إسبانيا وتدخل قائمة أكثر 10 دول تضررًا بكورونا
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 162.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 162.768.855، وإجمالي الوفيات 3.374.593.

وتَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ585967 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.940.229.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ435751 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.627.243.

في المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 270284، وإجمالي إصابات 24.684.077.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ220384 وإجمالي إصابات 2.380.690.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127941، وإجمالي إصابات 4.466.589.

وسادسًا إيطاليا بإجمالي وفيات 124156 وإجمالي إصابات 4.159.122.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 113927، وإجمالي إصابات 4.883.734.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 107777، وإجمالي إصابات 5.939.019.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 86116، وإجمالي إصابات 3.602.939.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 81300، وإجمالي إصابات 3.118.426.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
09:35 AM

دولة جديدة تزيح إسبانيا وتدخل قائمة أكثر 10 دول تضررًا بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 162.7 مليون إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 162.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 162.768.855، وإجمالي الوفيات 3.374.593.

وتَصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ585967 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.940.229.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ435751 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.627.243.

في المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 270284، وإجمالي إصابات 24.684.077.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ220384 وإجمالي إصابات 2.380.690.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127941، وإجمالي إصابات 4.466.589.

وسادسًا إيطاليا بإجمالي وفيات 124156 وإجمالي إصابات 4.159.122.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 113927، وإجمالي إصابات 4.883.734.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 107777، وإجمالي إصابات 5.939.019.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 86116، وإجمالي إصابات 3.602.939.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 81300، وإجمالي إصابات 3.118.426.

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