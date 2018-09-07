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رحلة برية بأملج تنتهي بوفاة شاب وشقيقته غرقاً

في أحد المستنقعات الناجمة عن أمطار مساء أمس

انتهت رحلة برية لإحدى الأسر بمحافظة أملج، ظهر اليوم الجمعة، بوفاة شاب وشقيقته غرقاً داخل مستنقع مائي ناجم عن أمطار الأمس.

وباشرت فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر بمركز العيص التابع للمدينة المنورة، موقع الحادث بمركز الهجمية، على مسافة ١٠٠كم شرق محافظة أملج، وتم انتشال الغريقين.

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رحلة برية بأملج تنتهي بوفاة شاب وشقيقته غرقاً
سبق

انتهت رحلة برية لإحدى الأسر بمحافظة أملج، ظهر اليوم الجمعة، بوفاة شاب وشقيقته غرقاً داخل مستنقع مائي ناجم عن أمطار الأمس.

وباشرت فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر بمركز العيص التابع للمدينة المنورة، موقع الحادث بمركز الهجمية، على مسافة ١٠٠كم شرق محافظة أملج، وتم انتشال الغريقين.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
04:43 PM

رحلة برية بأملج تنتهي بوفاة شاب وشقيقته غرقاً

في أحد المستنقعات الناجمة عن أمطار مساء أمس

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بدر الجبل - تبوك
1
2,498

انتهت رحلة برية لإحدى الأسر بمحافظة أملج، ظهر اليوم الجمعة، بوفاة شاب وشقيقته غرقاً داخل مستنقع مائي ناجم عن أمطار الأمس.

وباشرت فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر بمركز العيص التابع للمدينة المنورة، موقع الحادث بمركز الهجمية، على مسافة ١٠٠كم شرق محافظة أملج، وتم انتشال الغريقين.

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