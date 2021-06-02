النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" يستقبل المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

استعرض جهود المملكة في ترسيخ الأمن بالقارة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان.

واستعرض في بداية اللقاء جهود المملكة في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية خصوصا في منطقة القرن الأفريقي.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" يستقبل المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان.

واستعرض في بداية اللقاء جهود المملكة في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية خصوصا في منطقة القرن الأفريقي.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
04:16 PM

"الجبير" يستقبل المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

استعرض جهود المملكة في ترسيخ الأمن بالقارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
408

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان.

واستعرض في بداية اللقاء جهود المملكة في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في القارة الأفريقية خصوصا في منطقة القرن الأفريقي.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,510

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة