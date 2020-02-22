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"إغاثي الملك سلمان" ينظم يوماً مفتوحاً للأطفال المعاد تأهيلهم بمأرب

المركز وزّع ألف سلة غذائية للنازحين من صنعاء إلى المحافظة

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب أمس، يومًا مفتوحًا لأطفال الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيا الحوثية، واستخدمتهم دروعاً بشرية في الصراع المسلح، إضافة إلى أطفال آخرين من طلاب المدارس والمخيمات.

وأبدى الأطفال استمتاعهم وفق البرنامج المعد لهم من قبل المختصين، والذي تخللته فقرات ومسابقات إبداعية وتحفيزية وأنشطة حرفية ورياضية متنوعة، لإضفاء روح المرح والتشويق في الرحلة.

وجاء اليوم المفتوح ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي يخضع له الأطفال؛ بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة.

وقدم أولياء أمور الأطفال شكرهم للمملكة ممثلة بالمركز على هذا البرنامج النوعي الذي يتم من خلاله إعادة أبنائهم إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها.

من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، ألف سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب بمخيم السويدا، استفاد منها ستة آلاف فرد.


ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

اليمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع إعادة تأهيل الأطفال مليشيا الحوثي تجنيد الأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" ينظم يوماً مفتوحاً للأطفال المعاد تأهيلهم بمأرب
سبق

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب أمس، يومًا مفتوحًا لأطفال الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيا الحوثية، واستخدمتهم دروعاً بشرية في الصراع المسلح، إضافة إلى أطفال آخرين من طلاب المدارس والمخيمات.

وأبدى الأطفال استمتاعهم وفق البرنامج المعد لهم من قبل المختصين، والذي تخللته فقرات ومسابقات إبداعية وتحفيزية وأنشطة حرفية ورياضية متنوعة، لإضفاء روح المرح والتشويق في الرحلة.

وجاء اليوم المفتوح ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي يخضع له الأطفال؛ بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة.

وقدم أولياء أمور الأطفال شكرهم للمملكة ممثلة بالمركز على هذا البرنامج النوعي الذي يتم من خلاله إعادة أبنائهم إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها.

من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، ألف سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب بمخيم السويدا، استفاد منها ستة آلاف فرد.


ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
04:24 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
04:41 PM

"إغاثي الملك سلمان" ينظم يوماً مفتوحاً للأطفال المعاد تأهيلهم بمأرب

المركز وزّع ألف سلة غذائية للنازحين من صنعاء إلى المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب أمس، يومًا مفتوحًا لأطفال الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيا الحوثية، واستخدمتهم دروعاً بشرية في الصراع المسلح، إضافة إلى أطفال آخرين من طلاب المدارس والمخيمات.

وأبدى الأطفال استمتاعهم وفق البرنامج المعد لهم من قبل المختصين، والذي تخللته فقرات ومسابقات إبداعية وتحفيزية وأنشطة حرفية ورياضية متنوعة، لإضفاء روح المرح والتشويق في الرحلة.

وجاء اليوم المفتوح ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي يخضع له الأطفال؛ بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة.

وقدم أولياء أمور الأطفال شكرهم للمملكة ممثلة بالمركز على هذا البرنامج النوعي الذي يتم من خلاله إعادة أبنائهم إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها.

من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، ألف سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب بمخيم السويدا، استفاد منها ستة آلاف فرد.


ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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