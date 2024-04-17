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البرازيل.. الرئيس يُقيل وزير الصحة لحثّه المواطنين على التزام منازلهم

بعد خلاف استمر أسابيع بين الاثنين

أقال الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو؛ وزير الصحة؛ بسبب خلافات بينهما حول إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكتب الوزير لويز هنريك مانديتا؛ تغريدة قال فيها إن بولسونارو؛ سلّمه إشعار الإقالة.

وكان بولسونارو؛ قد انتقد علناً "مانديتا"؛ لحثّه المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.

واعترض الرئيس البرازيلي على هذه الإجراءات؛ بل قلل من خطورة الفيروس؛ واصفاً إياه بأنه مجرد "إنفلونزا صغيرة".

وكتب مانديتا؛ في تغريدة: "أشكر جميع أعضاء الفريق الذي عمل معي في وزارة الصحة، تمنياتي بالنجاح لوزير الصحة القادم".

وكان خلاف بين الطرفين قد استمر أسابيع؛ إذ سلّط الرئيس الضوء على تفشي الفيروس وروّج لعلاجات لم تثبت فعاليتها، بينما حثّ مانديتا؛ المواطنين على اتباع الإرشادات التي تطبّقها دول عدة في شتى أرجاء العالم.

الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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البرازيل.. الرئيس يُقيل وزير الصحة لحثّه المواطنين على التزام منازلهم
سبق

أقال الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو؛ وزير الصحة؛ بسبب خلافات بينهما حول إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكتب الوزير لويز هنريك مانديتا؛ تغريدة قال فيها إن بولسونارو؛ سلّمه إشعار الإقالة.

وكان بولسونارو؛ قد انتقد علناً "مانديتا"؛ لحثّه المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.

واعترض الرئيس البرازيلي على هذه الإجراءات؛ بل قلل من خطورة الفيروس؛ واصفاً إياه بأنه مجرد "إنفلونزا صغيرة".

وكتب مانديتا؛ في تغريدة: "أشكر جميع أعضاء الفريق الذي عمل معي في وزارة الصحة، تمنياتي بالنجاح لوزير الصحة القادم".

وكان خلاف بين الطرفين قد استمر أسابيع؛ إذ سلّط الرئيس الضوء على تفشي الفيروس وروّج لعلاجات لم تثبت فعاليتها، بينما حثّ مانديتا؛ المواطنين على اتباع الإرشادات التي تطبّقها دول عدة في شتى أرجاء العالم.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:11 PM

البرازيل.. الرئيس يُقيل وزير الصحة لحثّه المواطنين على التزام منازلهم

بعد خلاف استمر أسابيع بين الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقال الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو؛ وزير الصحة؛ بسبب خلافات بينهما حول إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكتب الوزير لويز هنريك مانديتا؛ تغريدة قال فيها إن بولسونارو؛ سلّمه إشعار الإقالة.

وكان بولسونارو؛ قد انتقد علناً "مانديتا"؛ لحثّه المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.

واعترض الرئيس البرازيلي على هذه الإجراءات؛ بل قلل من خطورة الفيروس؛ واصفاً إياه بأنه مجرد "إنفلونزا صغيرة".

وكتب مانديتا؛ في تغريدة: "أشكر جميع أعضاء الفريق الذي عمل معي في وزارة الصحة، تمنياتي بالنجاح لوزير الصحة القادم".

وكان خلاف بين الطرفين قد استمر أسابيع؛ إذ سلّط الرئيس الضوء على تفشي الفيروس وروّج لعلاجات لم تثبت فعاليتها، بينما حثّ مانديتا؛ المواطنين على اتباع الإرشادات التي تطبّقها دول عدة في شتى أرجاء العالم.

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