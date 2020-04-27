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بالفيديو.. "متحدث الصحة": 16% من المصابين اليوم بكورونا مواطنون و84% لغير سعوديين

117 حالة حرجة يتلقون الرعاية في العناية المركزة بالمستشفيات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن بين حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم 16% لسعوديين و84% لغير سعوديين.
وقال "العبد العالي" إن الحالات الحرجة 117، وهي تتلقى الرعاية في العناية المركزة بالمستشفيات.
وتابع المتحدث أنه تم تسجيل 5 حالات وفيات رحمهم الله، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 144حالة .
وأضاف، تم تسجيل 174 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2531 حالة ولله الحمد.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "متحدث الصحة": 16% من المصابين اليوم بكورونا مواطنون و84% لغير سعوديين
سبق

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن بين حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم 16% لسعوديين و84% لغير سعوديين.
وقال "العبد العالي" إن الحالات الحرجة 117، وهي تتلقى الرعاية في العناية المركزة بالمستشفيات.
وتابع المتحدث أنه تم تسجيل 5 حالات وفيات رحمهم الله، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 144حالة .
وأضاف، تم تسجيل 174 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2531 حالة ولله الحمد.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:20 PM

بالفيديو.. "متحدث الصحة": 16% من المصابين اليوم بكورونا مواطنون و84% لغير سعوديين

117 حالة حرجة يتلقون الرعاية في العناية المركزة بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,685

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن بين حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم 16% لسعوديين و84% لغير سعوديين.
وقال "العبد العالي" إن الحالات الحرجة 117، وهي تتلقى الرعاية في العناية المركزة بالمستشفيات.
وتابع المتحدث أنه تم تسجيل 5 حالات وفيات رحمهم الله، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 144حالة .
وأضاف، تم تسجيل 174 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2531 حالة ولله الحمد.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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