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وفد من السفارة البريطانية يزور مقر صحيفة  "سبق"  ويلتقي رئيس التحرير

بهدف بحث أفق التعاون المشترك ورعاية عدد من الفعاليات الإعلامية

تصوير: فايز الزيادي- عبد الملك سرور: زارت مسؤولة الإعلام والفعاليات في السفارة البريطانية "صبا سعيد"، والوفد المرافق لها مقر صحيفة "سبق" الإلكترونية في الرياض لبحث أفق التعاون الإعلامي المشترك، إضافة إلى إمكانية رعاية "سبق" لعدد من البرامج، والفعاليات والمؤتمرات الصحفية النوعية التي تقيمها السفارة في الرياض.

وأوضحت "صبا سعيد" أن السفارة تطمح في توثيق التعاون الإعلامي أكثر بصحيفة "سبق" خلال الفترة القادمة بما يهم المجتمع السعودي، والمقيمين البريطانيين في المملكة، إضافة إلى رعايتها لحفل السفارة السنوي لتكريم الطلبة السعوديين المبتعثين المتفوقين العائدين من الجامعات البريطانية في المملكة المتحدة، والتي سيرعاها ويحضرها السفير البريطاني.

وأضافت أن اختيار "سبق" لمثل هذا التعاون جاء نظرًا لما تتمتع به الصحيفة من حضور، ومصداقية، ومكانة مرموقة في الإعلام السعودي والعربي، والانتشار الواسع في مختلف المنصات الإعلامية؛ متطلعة لمزيد من التعاون في مختلف الأنشطة الصحفية.

ومن جانبه رحب رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي، بهذه الزيارة، وبالتعاون الإعلامي المشترك مع السفارة، مؤكداً الحرص على تغطية أخبار ومناسبات المبتعثين السعوديين في مختلف أنحاء العالم، ودعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين الصديقين.

وقد تجول الوفد في مقر الصحيفة، وتعرّف على أقسامها وآلية العمل فيها، وقد حضر اللقاء نائب رئيس التحرير شقران الرشيدي، ومساعد رئيس التحرير للتخطيط والتطوير عبدالرحمن الجوهري، ومدير العلاقات العامة أحمد المبارك، ورؤساء الأقسام المختلفة، وعدد من منسوبي الصحيفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد من السفارة البريطانية يزور مقر صحيفة  "سبق"  ويلتقي رئيس التحرير
سبق

تصوير: فايز الزيادي- عبد الملك سرور: زارت مسؤولة الإعلام والفعاليات في السفارة البريطانية "صبا سعيد"، والوفد المرافق لها مقر صحيفة "سبق" الإلكترونية في الرياض لبحث أفق التعاون الإعلامي المشترك، إضافة إلى إمكانية رعاية "سبق" لعدد من البرامج، والفعاليات والمؤتمرات الصحفية النوعية التي تقيمها السفارة في الرياض.

وأوضحت "صبا سعيد" أن السفارة تطمح في توثيق التعاون الإعلامي أكثر بصحيفة "سبق" خلال الفترة القادمة بما يهم المجتمع السعودي، والمقيمين البريطانيين في المملكة، إضافة إلى رعايتها لحفل السفارة السنوي لتكريم الطلبة السعوديين المبتعثين المتفوقين العائدين من الجامعات البريطانية في المملكة المتحدة، والتي سيرعاها ويحضرها السفير البريطاني.

وأضافت أن اختيار "سبق" لمثل هذا التعاون جاء نظرًا لما تتمتع به الصحيفة من حضور، ومصداقية، ومكانة مرموقة في الإعلام السعودي والعربي، والانتشار الواسع في مختلف المنصات الإعلامية؛ متطلعة لمزيد من التعاون في مختلف الأنشطة الصحفية.

ومن جانبه رحب رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي، بهذه الزيارة، وبالتعاون الإعلامي المشترك مع السفارة، مؤكداً الحرص على تغطية أخبار ومناسبات المبتعثين السعوديين في مختلف أنحاء العالم، ودعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين الصديقين.

وقد تجول الوفد في مقر الصحيفة، وتعرّف على أقسامها وآلية العمل فيها، وقد حضر اللقاء نائب رئيس التحرير شقران الرشيدي، ومساعد رئيس التحرير للتخطيط والتطوير عبدالرحمن الجوهري، ومدير العلاقات العامة أحمد المبارك، ورؤساء الأقسام المختلفة، وعدد من منسوبي الصحيفة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
02:36 PM

وفد من السفارة البريطانية يزور مقر صحيفة  "سبق"  ويلتقي رئيس التحرير

بهدف بحث أفق التعاون المشترك ورعاية عدد من الفعاليات الإعلامية

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زيد الخمشي - الرياض
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تصوير: فايز الزيادي- عبد الملك سرور: زارت مسؤولة الإعلام والفعاليات في السفارة البريطانية "صبا سعيد"، والوفد المرافق لها مقر صحيفة "سبق" الإلكترونية في الرياض لبحث أفق التعاون الإعلامي المشترك، إضافة إلى إمكانية رعاية "سبق" لعدد من البرامج، والفعاليات والمؤتمرات الصحفية النوعية التي تقيمها السفارة في الرياض.

وأوضحت "صبا سعيد" أن السفارة تطمح في توثيق التعاون الإعلامي أكثر بصحيفة "سبق" خلال الفترة القادمة بما يهم المجتمع السعودي، والمقيمين البريطانيين في المملكة، إضافة إلى رعايتها لحفل السفارة السنوي لتكريم الطلبة السعوديين المبتعثين المتفوقين العائدين من الجامعات البريطانية في المملكة المتحدة، والتي سيرعاها ويحضرها السفير البريطاني.

وأضافت أن اختيار "سبق" لمثل هذا التعاون جاء نظرًا لما تتمتع به الصحيفة من حضور، ومصداقية، ومكانة مرموقة في الإعلام السعودي والعربي، والانتشار الواسع في مختلف المنصات الإعلامية؛ متطلعة لمزيد من التعاون في مختلف الأنشطة الصحفية.

ومن جانبه رحب رئيس تحرير "سبق" علي الحازمي، بهذه الزيارة، وبالتعاون الإعلامي المشترك مع السفارة، مؤكداً الحرص على تغطية أخبار ومناسبات المبتعثين السعوديين في مختلف أنحاء العالم، ودعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين الصديقين.

وقد تجول الوفد في مقر الصحيفة، وتعرّف على أقسامها وآلية العمل فيها، وقد حضر اللقاء نائب رئيس التحرير شقران الرشيدي، ومساعد رئيس التحرير للتخطيط والتطوير عبدالرحمن الجوهري، ومدير العلاقات العامة أحمد المبارك، ورؤساء الأقسام المختلفة، وعدد من منسوبي الصحيفة.

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