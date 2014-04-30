ملتقى الرياض لزراعة الأسنان يستقطب أطباء الأسنان ويعرض أحدث التقنيات

بحضور نخبة من الاستشاريين الأطباء والمختصين

تنطلق يوم الخميس المقبل ندوات ومحاضرات ملتقى الرياض لزراعة الأسنان بمدينة الرياض بحضور ضيف الشرف الدكتور دينيس تارنو الذي يعد من أهم أطباء زراعة الأسنان حول العالم ونخبة من الاستشاريين الأطباء والمختصين في هذا المجال، ويستعرض الملتقى من خلال ندواته في اليوم الأول أهم التقنيات والأفكار الحديثة في علم زراعة الأسنان، أما في اليوم الثاني فيسلط الضوء على الطب التجميلي للأسنان، ويحتوي الملتقى على ورش عمل تطبيقية لعدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتجميل وزراعة الأسنان ستقام في المعرض المصاحب.

الجدير بالذكر أن لحضور الملتقى عدد ساعات طبية معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتجدر الإشارة أن الشركة المنفذة والمنظمة للملتقى هي شركة ڤوتش والشركة الراعية والداعمة هي مجموعة المهيدب الطبية.