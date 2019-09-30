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مدرسة "حليمة السعدية" تحتفي بيوم الوطن.. وترسم الإنجازات في ذاكرة الأجيال

بمشاهد وعروض حية ولوحات فنية تحاكي المناسبة بحضور "القثامي" و"العمري"

أقامت مدرسة ابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالطائف؛ حفل احتفال اليوم الوطني الـ 89 بفعاليات وأنشطة وطنية، ومشاهد مرئية تاريخية، بحضور قائدة المدرسة حنان القثامي، ومشرفة النشاط بتعليم الطائف حياة العمري، والمعلمات والإداريات.

وتضمن الحفل عرضًا مسرحيًا بمشاركة عدد من الطالبات بالزي الوطني السعودي متوشحين صور القيادة الرشيدة ورافعين راية التوحيد، فيما استعرض الحفل أيضًا قصائد وطنية تصف لصغار مدى حب الوطن وحب قيادته.

كما تميز الحفل بمشاركة احترافية من الطالبات والأمهات اللاتي عبروا عن مشاعر الفرحة والبهجة بهذه المناسبة من خلال أعمال يدوية وفنية تحاكي وتصف تاريخ المملكة ومدى الإنجازات والتطورات التي شهدها الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة وشعبه الوفي.

وبهذه المناسبة، رفعت قائدة المدرسة حنان القثامي، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وفي سياق متصل، احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم الوطني 89 بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه للبنين والبنات وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي ومنسوبات التعليم (بنين وبنات).

وقال اللهيبي: نحتفي بالوطن وبإنجازات الوطن ويجب علينا أن نفتخر بأننا سعوديون ونفتخر بأننا من هذه الأرض الطيبة والتي تحمل أعظم راية وتحكم قيادتنا بشرع الله وسنة رسوله، وعندما نحتفل بالوطن نحتفل بالإنجازات وما يقدم من طموحات وإنجازات لا تحد ورغبة صادقة لخدمة المجتمع السعودي ونحتفي ونحن نتذكر الإنجازات بالداخل والخارج وكذلك الجهود التي تقدمها الدولة للمواطنين ولنبرز مكانة السعودية وهذا الحب والانتماء".

يُذكر أن مدارس البنين والبنات التابعة قد أبدعت بالمشاركات الوطنية ضمن خطة أعدت بإشراف ومتابعة المسؤولين بتعليم الطائف.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدرسة "حليمة السعدية" تحتفي بيوم الوطن.. وترسم الإنجازات في ذاكرة الأجيال
سبق

أقامت مدرسة ابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالطائف؛ حفل احتفال اليوم الوطني الـ 89 بفعاليات وأنشطة وطنية، ومشاهد مرئية تاريخية، بحضور قائدة المدرسة حنان القثامي، ومشرفة النشاط بتعليم الطائف حياة العمري، والمعلمات والإداريات.

وتضمن الحفل عرضًا مسرحيًا بمشاركة عدد من الطالبات بالزي الوطني السعودي متوشحين صور القيادة الرشيدة ورافعين راية التوحيد، فيما استعرض الحفل أيضًا قصائد وطنية تصف لصغار مدى حب الوطن وحب قيادته.

كما تميز الحفل بمشاركة احترافية من الطالبات والأمهات اللاتي عبروا عن مشاعر الفرحة والبهجة بهذه المناسبة من خلال أعمال يدوية وفنية تحاكي وتصف تاريخ المملكة ومدى الإنجازات والتطورات التي شهدها الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة وشعبه الوفي.

وبهذه المناسبة، رفعت قائدة المدرسة حنان القثامي، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وفي سياق متصل، احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم الوطني 89 بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه للبنين والبنات وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي ومنسوبات التعليم (بنين وبنات).

وقال اللهيبي: نحتفي بالوطن وبإنجازات الوطن ويجب علينا أن نفتخر بأننا سعوديون ونفتخر بأننا من هذه الأرض الطيبة والتي تحمل أعظم راية وتحكم قيادتنا بشرع الله وسنة رسوله، وعندما نحتفل بالوطن نحتفل بالإنجازات وما يقدم من طموحات وإنجازات لا تحد ورغبة صادقة لخدمة المجتمع السعودي ونحتفي ونحن نتذكر الإنجازات بالداخل والخارج وكذلك الجهود التي تقدمها الدولة للمواطنين ولنبرز مكانة السعودية وهذا الحب والانتماء".

يُذكر أن مدارس البنين والبنات التابعة قد أبدعت بالمشاركات الوطنية ضمن خطة أعدت بإشراف ومتابعة المسؤولين بتعليم الطائف.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:28 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:56 AM

مدرسة "حليمة السعدية" تحتفي بيوم الوطن.. وترسم الإنجازات في ذاكرة الأجيال

بمشاهد وعروض حية ولوحات فنية تحاكي المناسبة بحضور "القثامي" و"العمري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أقامت مدرسة ابتدائية حليمة السعدية بالحرس الوطني بالطائف؛ حفل احتفال اليوم الوطني الـ 89 بفعاليات وأنشطة وطنية، ومشاهد مرئية تاريخية، بحضور قائدة المدرسة حنان القثامي، ومشرفة النشاط بتعليم الطائف حياة العمري، والمعلمات والإداريات.

وتضمن الحفل عرضًا مسرحيًا بمشاركة عدد من الطالبات بالزي الوطني السعودي متوشحين صور القيادة الرشيدة ورافعين راية التوحيد، فيما استعرض الحفل أيضًا قصائد وطنية تصف لصغار مدى حب الوطن وحب قيادته.

كما تميز الحفل بمشاركة احترافية من الطالبات والأمهات اللاتي عبروا عن مشاعر الفرحة والبهجة بهذه المناسبة من خلال أعمال يدوية وفنية تحاكي وتصف تاريخ المملكة ومدى الإنجازات والتطورات التي شهدها الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة وشعبه الوفي.

وبهذه المناسبة، رفعت قائدة المدرسة حنان القثامي، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وفي سياق متصل، احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم الوطني 89 بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه للبنين والبنات وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي ومنسوبات التعليم (بنين وبنات).

وقال اللهيبي: نحتفي بالوطن وبإنجازات الوطن ويجب علينا أن نفتخر بأننا سعوديون ونفتخر بأننا من هذه الأرض الطيبة والتي تحمل أعظم راية وتحكم قيادتنا بشرع الله وسنة رسوله، وعندما نحتفل بالوطن نحتفل بالإنجازات وما يقدم من طموحات وإنجازات لا تحد ورغبة صادقة لخدمة المجتمع السعودي ونحتفي ونحن نتذكر الإنجازات بالداخل والخارج وكذلك الجهود التي تقدمها الدولة للمواطنين ولنبرز مكانة السعودية وهذا الحب والانتماء".

يُذكر أن مدارس البنين والبنات التابعة قد أبدعت بالمشاركات الوطنية ضمن خطة أعدت بإشراف ومتابعة المسؤولين بتعليم الطائف.

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