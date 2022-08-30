النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طالبان" تتوعد "داعش" إذا لم يتوقف عن هجماته

"مجاهد" دعا عناصر التنظيم إلى التخلي عن العمليات

توعد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم (الاثنين)، تنظيم داعش الإرهابي بالقمع إذا لم يتوقف عن الهجمات التي ينفذها، لاسيما مع رحيل القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال "مجاهد": "نأمل أن يتخلى الأفغان الواقعون تحت تأثير داعش، عن عملياتهم عندما يرون قيام الحكومة الأفغانية في غياب أي قوى أجنبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذر المتحدث عناصر "داعش" قائلاً: "إذا أثاروا حالة حرب وواصلوا عملياتهم، فإن الحكومة ستتولى أمرهم".

وتبنى تنظيم "داعش" خراسان الهجوم الذي استهدف الخميس الماضي مطار كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، كما تبنى التنظيم الهجوم الصاروخي على مطار كابول اليوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"طالبان" تتوعد "داعش" إذا لم يتوقف عن هجماته
سبق

توعد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم (الاثنين)، تنظيم داعش الإرهابي بالقمع إذا لم يتوقف عن الهجمات التي ينفذها، لاسيما مع رحيل القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال "مجاهد": "نأمل أن يتخلى الأفغان الواقعون تحت تأثير داعش، عن عملياتهم عندما يرون قيام الحكومة الأفغانية في غياب أي قوى أجنبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذر المتحدث عناصر "داعش" قائلاً: "إذا أثاروا حالة حرب وواصلوا عملياتهم، فإن الحكومة ستتولى أمرهم".

وتبنى تنظيم "داعش" خراسان الهجوم الذي استهدف الخميس الماضي مطار كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، كما تبنى التنظيم الهجوم الصاروخي على مطار كابول اليوم.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
07:25 PM

"طالبان" تتوعد "داعش" إذا لم يتوقف عن هجماته

"مجاهد" دعا عناصر التنظيم إلى التخلي عن العمليات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
427

توعد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم (الاثنين)، تنظيم داعش الإرهابي بالقمع إذا لم يتوقف عن الهجمات التي ينفذها، لاسيما مع رحيل القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال "مجاهد": "نأمل أن يتخلى الأفغان الواقعون تحت تأثير داعش، عن عملياتهم عندما يرون قيام الحكومة الأفغانية في غياب أي قوى أجنبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذر المتحدث عناصر "داعش" قائلاً: "إذا أثاروا حالة حرب وواصلوا عملياتهم، فإن الحكومة ستتولى أمرهم".

وتبنى تنظيم "داعش" خراسان الهجوم الذي استهدف الخميس الماضي مطار كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، كما تبنى التنظيم الهجوم الصاروخي على مطار كابول اليوم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,185
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,734
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة