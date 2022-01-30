الحوثيون يغلقون 6 إذاعات رفضت الترويج لهم

"النقابة" نددت بالإجراءات التعسفية للميليشيا

أغلق المتمردون الحوثيون ست محطات إذاعية في العاصمة صنعاء، بحسب ما أفادت نقابة الصحافيين اليوم "الأحد"، في خطوة ذكر صحافيون أنها جاءت على خلفية رفض إذاعات الترويج للحوثيين أو بسبب بثّها الأغاني.



وبينت نقابة الصحافيين أنها تلقّت بلاغًا من مالك إذاعة "صوت اليمن" يفيد فيه بإغلاق إذاعته بطريقة غير قانونية الثلاثاء الماضي من قبل سلطة الأمر الواقع بصنعاء؛ حيث اقتحمت عناصر أمنية للإذاعة.



وأضافت أنه جرى إغلاق البث بذريعة استخراج تصاريح العمل، ودفع مبالغ مالية.



وأوضحت أن هذا الاجراء شمل خمس محطات إذاعية أخرى، بالإضافة إلى إذاعة تبث الأغاني؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



وندّدت النقابة بهذه الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الرأي والتعبير.



وطالبت بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية.



من جانبهم زعم المتمردون الحوثيون أن "القنوات خالفت قوانين وزارة الإعلام"، لكن صحافيين في صنعاء أكدوا أن المتمردين أرادوا من هذه المحطات الإذاعية أن تنشر الأناشيد الحماسية وما يسمى "الزوامل"، التي تحرّض على القتال، وهو ما رفضته بعض هذه الإذاعات.