النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن ومصادرة ملياريْ ريال وغرامة 100 مليون ريال لمُدانين بغسل الأموال

الحوثيون يغلقون 6 إذاعات رفضت الترويج لهم

"النقابة" نددت بالإجراءات التعسفية للميليشيا

أغلق المتمردون الحوثيون ست محطات إذاعية في العاصمة صنعاء، بحسب ما أفادت نقابة الصحافيين اليوم "الأحد"، في خطوة ذكر صحافيون أنها جاءت على خلفية رفض إذاعات الترويج للحوثيين أو بسبب بثّها الأغاني.

وبينت نقابة الصحافيين أنها تلقّت بلاغًا من مالك إذاعة "صوت اليمن" يفيد فيه بإغلاق إذاعته بطريقة غير قانونية الثلاثاء الماضي من قبل سلطة الأمر الواقع بصنعاء؛ حيث اقتحمت عناصر أمنية للإذاعة.

وأضافت أنه جرى إغلاق البث بذريعة استخراج تصاريح العمل، ودفع مبالغ مالية.

وأوضحت أن هذا الاجراء شمل خمس محطات إذاعية أخرى، بالإضافة إلى إذاعة تبث الأغاني؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وندّدت النقابة بهذه الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

وطالبت بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية.

من جانبهم زعم المتمردون الحوثيون أن "القنوات خالفت قوانين وزارة الإعلام"، لكن صحافيين في صنعاء أكدوا أن المتمردين أرادوا من هذه المحطات الإذاعية أن تنشر الأناشيد الحماسية وما يسمى "الزوامل"، التي تحرّض على القتال، وهو ما رفضته بعض هذه الإذاعات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحوثيون يغلقون 6 إذاعات رفضت الترويج لهم
سبق

أغلق المتمردون الحوثيون ست محطات إذاعية في العاصمة صنعاء، بحسب ما أفادت نقابة الصحافيين اليوم "الأحد"، في خطوة ذكر صحافيون أنها جاءت على خلفية رفض إذاعات الترويج للحوثيين أو بسبب بثّها الأغاني.

وبينت نقابة الصحافيين أنها تلقّت بلاغًا من مالك إذاعة "صوت اليمن" يفيد فيه بإغلاق إذاعته بطريقة غير قانونية الثلاثاء الماضي من قبل سلطة الأمر الواقع بصنعاء؛ حيث اقتحمت عناصر أمنية للإذاعة.

وأضافت أنه جرى إغلاق البث بذريعة استخراج تصاريح العمل، ودفع مبالغ مالية.

وأوضحت أن هذا الاجراء شمل خمس محطات إذاعية أخرى، بالإضافة إلى إذاعة تبث الأغاني؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وندّدت النقابة بهذه الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

وطالبت بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية.

من جانبهم زعم المتمردون الحوثيون أن "القنوات خالفت قوانين وزارة الإعلام"، لكن صحافيين في صنعاء أكدوا أن المتمردين أرادوا من هذه المحطات الإذاعية أن تنشر الأناشيد الحماسية وما يسمى "الزوامل"، التي تحرّض على القتال، وهو ما رفضته بعض هذه الإذاعات.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:48 PM

الحوثيون يغلقون 6 إذاعات رفضت الترويج لهم

"النقابة" نددت بالإجراءات التعسفية للميليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
111

أغلق المتمردون الحوثيون ست محطات إذاعية في العاصمة صنعاء، بحسب ما أفادت نقابة الصحافيين اليوم "الأحد"، في خطوة ذكر صحافيون أنها جاءت على خلفية رفض إذاعات الترويج للحوثيين أو بسبب بثّها الأغاني.

وبينت نقابة الصحافيين أنها تلقّت بلاغًا من مالك إذاعة "صوت اليمن" يفيد فيه بإغلاق إذاعته بطريقة غير قانونية الثلاثاء الماضي من قبل سلطة الأمر الواقع بصنعاء؛ حيث اقتحمت عناصر أمنية للإذاعة.

وأضافت أنه جرى إغلاق البث بذريعة استخراج تصاريح العمل، ودفع مبالغ مالية.

وأوضحت أن هذا الاجراء شمل خمس محطات إذاعية أخرى، بالإضافة إلى إذاعة تبث الأغاني؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وندّدت النقابة بهذه الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

وطالبت بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية.

من جانبهم زعم المتمردون الحوثيون أن "القنوات خالفت قوانين وزارة الإعلام"، لكن صحافيين في صنعاء أكدوا أن المتمردين أرادوا من هذه المحطات الإذاعية أن تنشر الأناشيد الحماسية وما يسمى "الزوامل"، التي تحرّض على القتال، وهو ما رفضته بعض هذه الإذاعات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,047
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,799
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,792

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة